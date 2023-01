Carnival Row 2, quando esce la seconda stagione? Sarà davvero l’ultima?

Carnival Row sta per tornare! L’attesa serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne, ambientata in una cittadina neo-vittoriana, Burgue e che racconta della lotta tra umani e creature magiche finalmente vedrà una continuazione.

Il mix di fantasy, (con i mostri che iniziano a seminare il panico in città) e crime ( per via di una serie di efferati omicidi che sconvolgono la pace mantenuta fino ad allora) hanno decretato critiche positive alla serie ideata da René Echevarria, Travis Beacham.

La prima stagione è debuttata il 30 agosto 2019 e a quasi tre anni dalla fine di questa, finalmente è in arrivo la seconda.

Carnival Row 2, quando esce la seconda stagione?

Come annunciato dalla piattaforma di streaming Prime Video, la serie ritornerà dal 17 febbraio 2023. Carnival Row 2 sarà composta da 10 episodi che andranno a riprendere e concludere le vicende dei protagonisti.

Dal trailer ufficiale è già possibile capire su cosa si concentrerà questo secondo capitolo. Vediamo infatti che l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) sarà impegnato nuovamente nell’indagare su omicidi raccapriccianti che fanno accrescere le tensioni in città, mentre Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tenteranno di ottenere la loro personale vendetta e Tourmaline Larou (Karla Crome) dovrà fare i conti con i nuovi poteri soprannaturali ereditati.

Carnival Row – ci sarà una terza stagione?

Le vicende a cui assisteremo nella seconda stagione andranno a scombinare gli equilibri di Carnival Row che torna sugli schermi dopo ben 4 anni dal suo lancio ufficiale. Chissà se troverà lo stesso seguito, se invece i fan l’hanno lasciata nel dimenticatoio o vogliono scoprire cosa attenderà ai protagonisti di questo fantasy. Il tempo trascorso tra le prime due, ha sia messo in allarme i telespettatori che temevano in una precoce cancellazione ma ha anche fatto decidere ad Amazon di non proseguire con una terza stagione. Vi sarebbe davvero molto da investire in termini di budget per una produzione che potrebbe avere ora la sua degna conclusione.

Speriamo allora che ogni personaggio abbia la sua giusta fine delle proprie storyline e che con Carnival Row 2 vi sia un epico finale per accontentare i fan.