GF Vip, volano stracci tra Wilma e Oriana e Daniele prende le parti della Goich | Cos’è successo?

Al Gf Vip, lite tra Wilma Goich e Oriana Marzoli. Al Grande fratello vip sta accadendo praticamente di tutto. Nella notte due donne della casa se ne sono dette di tutti i colori ed hanno litigato pesantemente per colpa di Daniele Dal Moro. Stiamo parlando di Oriana Marzoli e Wilma Goich le quali hanno avuto una lite piuttosto accesa. Ma per quale motivo?

Gf vip, lite accesa nella notte tra Wilma Goich e Oriana Marzoli

Al Gf Vip, nella notte è avvenuta una lite piuttosto accesa tra Wilma Goich e Oriana Marzoli. La cantante ha accusato la Marzoli di essere egoista. In realtà sembra che le due siano piuttosto agguerrite l’una nei confronti dell’altra, per una questione di gelosia. Entrambe infatti sono interessate a Daniele Dal Moro. Tuttavia, la lite avvenuta nella notte non ha avuto come oggetto Daniele e allora perchè se ne sono dette di tutti i colori?

Per quale motivo le gieffine hanno litigato?

Wilma inizialmente avrebbe iniziato ad attaccare Oriana per motivi alcolici, ovvero l’avrebbe accusata di essersi riempita il bicchiere di vino per sè, finendo poi tutta la bottiglia, l’unica rimasta. Oriana avrebbe cercato di difendersi sostenendo di essersi versata soltanto metà calice e non tutto. In questa lite sarebbe intervenuta Wilma, dicendole di andare in confessionale e chiedere un’altra bottiglia. Le due però avrebbero continuato a litigare e ad un certo punto è intervenuto anche Davide Donadei. L’ex tronista avrebbe preso le difese di Wilma.“C’è una signora di 76 anni, nel momento in cui prendi del vino, il primo bicchiere deve essere il suo se sei una persona educata. Lo dice il bon ton. Ti sto insegnando una cosa. Perché non accetti questa cosa?”. Queste le parole di Davide. Oriana però avrebbe continuato ad esprimere la sua tesi, ovvero di non aver finito la bottiglia e aver solo bevuto mezzo calice.