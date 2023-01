Shakira, BZRP Music Sessions #53 | Che schiaffoni a Piqué: il testo

Shakira, la nuova canzone carica di accuse e frecciatina al suo ex compagno Piquè. Ebbene si, l’artista colombiana in questi giorni ha pubblicato il nuovo singolo con Bizarrap e leggendo il testo è facile intuire che questo sia ricco di chiare frecciatine nei confronti del suo ex compagno. Ma vediamo nel dettaglio che cosa dice il testo del brano in questione.

Shakira, il nuovo testo che schiaffone a Piquè

La cantante colombiana ha presentato in questi giorni il nuovo brano, la nuova sessione #53 Bizarrap con Shakira. Si tratta di un singolo in cui sono evidenti le frecciatine nei confronti del suo ex compagno e non solo, anche della attuale compagna di quest’ultimo, Clara Chìa. “Tutto quello che fai è da campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore“, questa una delle tante frasi incriminate, ma lungo il testo si leggono anche degli attacchi più pesanti.

I riferimenti anche alla suocera e alla nuova compagna del calciatore

“Hai la nome di brava persona, Clara-mente non è come sembra”, si legge ancora nel testo. Una frecciatina dunque, rivolta anche alla compagna di Piquè, facendo intendere che poi non sia una brava persona così come si dice. “Hai sostituito una Ferrari con un Twingo e un Rolex con un Casio”, recita il brano. E poi “Io valgo due volte 22”, con tanto di gesto fatto anche con le mani, indicando il numero 22. Non sono neppure mancati i riferimenti alla madre del campione, la sua ex suocera.“Mi hai lasciato come vicino di casa della suocera, con la stampa alla porta e i debiti alla porta”. Ma come avrà preso Piquè questo palese e duro attacco da parte della sua ex compagna? Al momento non ci è dato sapere quale sia stata la reazione del calciatore ne di Clara Chìa.