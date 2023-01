Ciao Darwin, perché quest’anno non si farà il programma?

Ecco il motivo per cui quest’anno non si farà Ciao Darwin

Ciao Darwin, uno degli show di Paolo Bonolis su Canale 5 che ha tenuto banco diverse edizioni di successo, potrebbe non tornare quest’anno come previsto inizialmente. A rivelarlo è stato il blog di Davide Maggio in esclusiva, spiegando che il programma sarebbe stato cancellato dal palinsesto. La ragione sembrerebbe essere legata ai costi elevati della trasmissione di Canale 5. Quindi, pare che il format inizialmente pensato per la messa in onda in primavera, sia stato slittato ad autunno. Per ora non c’è alcuna certezza a riguardo.

Programmi Mediaset confermati 2023

Per i primi mesi del 2023, confermato il Grande Fratello Vip 7, che potrebbe avare due appuntamenti a settimana nei venerdì quando non ci sarà la messa in onda delle fiction. Il reality show inoltre potrebbe andare in onda in concorrenza con il Festival di Sanremo di Rai 1 dal 7 al 11 febbraio 2023. Anche l’ appuntamento con Le Iene è stato confermato il martedì con Belen Rodriguez e Teo Mammucari su Italia 1 mentre il sabato sera è occupato da C’è posta per te con Maria De Filippi.

A metà aprile circa è stata confermata l’Isola dei famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Non mancano inoltre novità in arrivo sulla rete Mediaset: sono in trattattativa Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker, La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Felicissima Sera con Pio e Amedeo e Lo show dei Record con Gerry Scotti, che si sta svolgendo proprio in questi mesi.

Per quanto riguarda le fiction, sono state confermate Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e poi Buongiorno mamma con Raoul Bova. Torna a febbraio 2023 anche il calcio per gli appassionati con gli Ottavi di finale della Champions League e i Quarti di Finale della Coppa Italia.