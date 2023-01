GF Vip, una presenza inaspettata nella casa: è davvero un topo? – VIDEO

Una presenza che non ti aspetti nella casa del GF Vip.

E non è nemmeno la prima volta che viene segnalata.

La prima volta era successo due edizioni or sono, nella stanza della Contessa Patrizia De Blanck.

Dopo essere stata accusata di scarsa igiene all’interno della casa (le accuse erano pesanti – e francamente disgustose) Pierpaolo Petelli era arrivato a rivelare la presenza di un topo, attirato nella stanza della Contessa per la presenza di rifiuti:

“Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato un problema: Renato” – fuorono a suo tempo le parole dell’attuale compagno di Giulia Salemi.

Quindi, in questa edizione, la prima apparizione di un roditore nella casa era stata riportata lo scorso novembre – sebbene poi in molti abbiano sotenuto si trattasse solo di un moscerino sulla telecamera (di seguito il video in questione).

E solo ieri, addirittura durante la diretta, un topo è stato avvistato da un altro utente Twitter, che ha immediatamente postato il video – con tanto di freccia da indicare il punto in cui il roditore si sarebbe trovato a passare.

Anche in questo caso le immagini sono molto controverse ed è difficile capire se si tratta davvero di un topo (o di una sorta di glitch).

Per certo una derattizzazione preventiva della casa male non farebbe. 😀