GF Vip, rivelazioni da brividi | Wilma accusa Nikita: “Ha gli occhi cattivi”. E sulla figlia morta…

Una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7 è Nikita Pelizon, spesso al centro di diverse dinamiche e polemiche. Nelle ultime ore ad esempio a scagliarsi contro la ragazza è stata Wilma Goich che nel corso di una chiacchierata con Sarah Altobello e Oriana Marzoli ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti spiazzati. Ma esattamente cosa è successo?

Le accuse di Wilma Goich a Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è sicuramente una delle concorrenti di cui si è più parlato nel corso di questa edizione del Grande Fratello vip. Alcuni dei concorrenti della casa amano trascorrere il tempo in sua compagnia e amano difenderla, ad esempio tra questi vi troviamo Dana Saber e Antonella Fiordelisi. Allo stesso tempo però vi sono anche persone che non perdono occasione per scagliarsi contro di lei, ed è questo il caso di Wilma Goich che proprio nelle scorse ore ha fatto una rivelazione sulla Pelizon di cui si sta tanto parlando. Nello specifico Wilma nel corso di una conversazione con Oriana e Sarah Altobello ha rivelato che Nikita le avrebbe detto di conoscere delle persone tramite le quali potrebbe mettersi in contatto con la figlia prematuramente scomparsa nl 2020.

Le parole di Wilma su Nikita

“Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose”, queste nello specifico le parole espresse da Wilma che ha poi proseguito facendo appunto la rivelazione sopracitata. La Goich avrebbe risposto di non essere intenzionata a fare nulla del genere perché non crede che possano esistere delle persone che in qualche modo possano metterla in contatto con la figlia defunta ma lei, ha poi aggiunto Wilma “Mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai”. Sempre Wilma Goich nel corso della conversazione con Sarah e Oriana ha poi proseguito raccontando che lei ogni sera prima di andare a letto è solita recitare tre preghiere di cui una per la figlia, una per la madre e una per un amico scomparso da poco. Wilma ha ribadito di non aver bisogno di altre persone per mettersi in contatto con la figlia e ha precisato di sognarla molto spesso, di sentirla dentro di sé . “Bisogna diffidare da queste persone che hanno questo magnetismo. Non mi piace, non ha gli occhi buoni”, ha poi concluso.

La reazione di Sarah e Oriana

Alle parole espresse da Wilma le due ragazze Sarah e Oriana hanno reagito in maniera abbastanza dura. Nello specifico proprio la Altobello ha invitato la Goich a non dare retta a Nikita. E senza alcun problema si è scagliata contro la coinquilina affermando “Vedi che ci ho visto bene? Tu vuole mandare da questa gente, capito? Queste come non mi piacciono. Fa tanto la moralista…”. Come reagirà Nikita quando avrà modo di vedere il video contenente tale conversazione? Non ci rimane che attendere la prossima puntata del GF vip 7.