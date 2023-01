Fosca Innocenti, dove è stato girato? Quante stagioni sono?

Fosca Innocenti torna sulla RAI dal 13 gennaio, esattamente ad un anno dall’uscita della prima serie. Siete pronti a rivedere Vanessa Incontrada nei panni di Fosca?

Fosca Innocenti – di cosa parla quante stagioni sono?

La serie televisiva italiana, prodotta da Massimo Frate e Fabrizio Costa, viene trasmessa per la prima volta l’11 febbraio 2022 su Canale 5 in prima serata ed ottiene subito apprezzamento dal pubblico.

La seconda stagione, in onda dal 13 gennaio 2023, era già stata annunciata prima della messa in onda del primo capitolo e, ancora agli albori di Fosca Innocenti 2, sappiamo già che ci sarà una terza ed ultima stagione.

La protagonista della serie è Vanessa Incontrada, nei panni di Fosca Innocenti, un vicequestore che lavora ad Arezzo in una questura formata prevalentemente da donne. Ognuna di loro deve affrontare non soltanto le indagini lavorative ma le questioni di cuore che vi si interpongono.

In primis la stessa Fosca, che vedremo come nella seconda stagione dovrà destreggiarsi tra impegni in questura che diventano sempre più complessi e triangoli sentimentali da sbrogliare.

In questo capitolo vedremo nuovi misteri e nuovi volti che andranno a scombinare gli equilibri pre esistenti e che probabilmente faranno da base alla terza stagione per una giusta conclusione.

Fosca Innocenti – dove è stato girato?

Sia nella prima che nella seconda stagione, lo sfondo delle vicende è quello della Toscana e del suo territorio fatto di romanticismo, cultura ed enoteche.

In particolare la città in cui Fosca si muove è Arezzo di cui ne vengono mostrati i luoghi più iconici come Piazza Grande dove si trova il commissariato.

Anche l’enoteca di Cosimo, interesse amoroso di Fosca, si trova in zona (via Seteria). Per alcune location ci si è spostati anche nelle regioni circostanti, come per la casa in campagna che è nel piccolo comune di Montecchio (Umbria). Le riprese interne sono negli studi cinematografici di Roma.