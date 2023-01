Velma è lo spin-off di Scooby-Doo: quando esce? Trailer, polemiche e curiosità

L’universo di Scooby-Doo continua ad espandersi! Arriva Velma, la serie animata per adulti sulle origini di una dei membri della Mistery Inc.

Nonostante vi siamo decenni di cartoni animati, film e un reboot del 2020 (Scooby!) cancellato dalla Warner Bros, sembra che gli eventi legati a questo mondo abbiano ancora tanto da raccontare.

Velma – quando esce?

Dal 12 gennaio su HBO Max (e successivamente anche in Italia) in 10 episodi vedremo lo svolgersi delle vicende che riguarderanno Velma Dinkley all’intero di una serie animata che presenterà gli stereotipi dei crime in modo ironico e con i vari divertenti clichè nel campo investigativo.

Velma – le prime polemiche

Con questo progetto Mindy Kaling (produttrice esecutiva nonché voce della protagonista) ha voluto dare maggior spessore al personaggio di Velma, nota al pubblico per il suo essere la secchiona del gruppo, spesso sottovalutata, ma in realtà la più intelligente. Recentemente inoltre, il personaggio di Velma ha anche fatto coming out nel lungometraggio Trick or Treat Scooby-Doo!

Per questo motivo, la showrunner ha deciso di riscriverne le caratteristiche a partire dal colore della pelle.

“L’essenza di Velma non è necessariamente legata al suo essere bianca. E poiché mi identifico così tanto in lei, e così tantissime altre persone, abbiamo pensato: sì, facciamo indiana in questa serie”.

Non sarà l’unico personaggio a subire quello che in gergo viene definito race-swap. Anche Shaggy per esempio sarà afroamericano per la prima volta. Generalmente il pubblico non gradisce questo cambio di volti, abituati a vederli in un determinato modo.

Velma – trailer

In attesa di poter vedere anche in Italia questo nuovo prodotto, delle anticipazioni sulla trama ci vengono raccontate dal trailer. Velma si trova al liceo e ancor prima di conoscere i suoi futuri compagni di indagini, da piccola detective inizia ad indagare su un caso di omicidio avvenuto tra le mura di scuola, per scoprire chi ha fatto letteralmente saltare il cervello ad una delle sue compagne.