Qual è la storia vera di Steve Banerjee, creatore di un impero cui è stata ispirata la serie Chippendales?

Tra i nuovi prodotti di Disney+ , disponibile dal 3 gennaio 2023, ritroviamo “Ecco a voi i Chippendales”, serie tv true-crime, che racconta della vera storia di un immigrato indiano, Somen “Steve” Banerjee, divenuto fondatore di uno dei più celebri locali di Los Angeles.

Chi sono i Chippendales e il loro fondatore Banerjee?

Nati nel 1975 in un bar di Los Angeles, i Chippendales sono un gruppo di spogliarellisti che hanno iniziato a farsi conoscere esibendosi in tour nazionali ed internazionali diventando un fenomeno in America. Ad oggi gli stripper si esibiscono nel teatro costruito appositamente per loro a Las Vegas. Si tratta di ragazzi dai vestiti sgargianti, fisici da copertina che intrattenevano donne annoiate alla ricerca di uno sfogo per le loro pulsioni.

Il gruppo si è formato dalla mente geniale di Banerjee, un immigrato indiano che proprio nel 1975 decise di acquistare uno sfortunato locale notturno di L.A. e di utilizzarlo per far esibire giovani aitanti per un pubblico di sole donne. Trasferitosi da Bumbay (Mumbai) inizialmente il locale mostrava soltanto lotte nel fango di donne ma successivamente l’imprenditore aggiunse gli spettacoli degli spogliarellisti, portando negli States qualcosa di mai visto.

Il successo è immediato e gli permette l’apertura di altre filiali ma anche l’ingresso in un mondo competitivo. Banerjee inizierà infatti a commettere crimini per arrivare ai suoi scopi e nel 1993 verrà arrestato per poi morire suicida in cella.

Ecco a voi i Chippendales – serie tv

Nella serie tv il suo volto è interpretato da Kumal Nanjani (The Big Sick) mentre il suo partner in affari, Nick De Noia, è Murray Bartlett (noto per The White Lotus). La serie tv Hulu è prodotta da Robert Siegel che ha cercato con questo prodotto di coinvolgere il pubblico in un viaggio negli anni 80, tra usanze, costumi e luoghi comuni dell’epoca, tra le righe del sogno americano.

Negli 8 episodi si assisteranno ad eventi realmente accaduti (ed ovviamente romanzati) che narreranno di come Banerjiee è diventato il re indiscusso dello spogliarello maschile e di un impero fatto di lussuria, passione e che rovescia gli stereotipo dell’uomo e la sensualità. Il pregio che rende Ecco a voi i Chippendales un buon prodotto, risiede nel mix di crime, drama, evocazione di sogni e sentimenti che diverte e coinvolge.