Animali innamorati| Tutto sul documentario di Rai 5

La programmazione di Rai 5, nella giornata di giovedì 19 gennaio, si apre con un documentario dedicato al mondo della fauna. Gli amanti degli animali potranno intrattenersi nella visione dell’interessante programma “Animali innamorati”, dedicato alle supposizioni secondo le quali, al pari degli umani, anche altri esseri viventi sono dotati di emozioni.

Animali Innamorati, di cosa tratta il documentario di Liz Bonnin

Per molti anni, in primis la scienza e in seconda battuta anche l’opinione comune si sono posti una domanda amletica: gli animali si innamorano, provano sentimenti, percepiscono sensazioni, avvertono emozioni? Il quesito, non poco interessante, ha smosso la curiosità di Liz Bonnin, la quale ha deciso di raccogliere delle prove scientifiche. Prove che, potevano e tuttora possono, acclarare la teoria per la quale gli animali hanno un cuore (metaforicamente parlando).

Ecco il motivo per il quale, il documentario in esame può essere considerato come un vero e proprio viaggio alla scoperta del recondito mondo emotivo di alcune specie animali.

L’ambientazione del documentario

Per dare prova della sua teoria, la Bonnin ha deciso di osservare comportamenti di alcuni animali che vivono nella Repubblica Democratica del Congo, e non solo. Ivi, in particolare ha voluto dedicarsi ad una specie molto vicina all’uomo, quella dei bonobo. Dopodiché si è spostata verso i cani selvaggi in Africa settentrionale e poi ancora verso i tamarini della Gran Bretagna. Insomma, la scienziata ha voluto provare ad individuare elementi accomunanti il comportamento animale della monogamia e dell’interesse verso l’altro sesso.

Gli animali amano?

Osservando molte specie ha scoperto che gli elefanti si innamorano e restano insieme per oltre un secolo. O ancora che i pinguini si legano in una profonda amicizia destinata a durare decenni. Ebbene dunque, gli animali si innamorano in un modo tutto loro, strano e meraviglioso. Non è dato ancora sapere come fanno a scegliersi o a legarsi, ma sta di fatto che impiegano tempo, sacrificio e dedizione per conquistare un loro simile, proprio come fanno gli esseri umani.