Chi è Julia Puiggali, presunta nuova amante di Piqué dopo Clara?

Ecco chi è Julia Puiggali, presunta nuova amante del calciatore Piqué

Ancora clamorose rivelazioni sulla vita sentimentale di Gerard Piqué. A quanto pare, il calciatore del Barcellona avrebbe il vizzietto di non resistere alla tentazione di belle donne. Infatti, pare che la nuova fidanzata ventitreenne Clara Chia Martì sia stata tradita dall’attaccante in tempi record. A rivelarlo è stato il paparazzo Jorge Martì, che ha lanciato l’indiscrezione che Piqué sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra giovane donna.

“La conosci Gerard? Allora non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero” ha scritto il paparazzo Martì menzionando Piqué. Ma chi è questa giovane fanciulla? Si tratterebbe di Julia Puiggali, una giovane avvocatessa dai lunghi capelli castani originaria di Barcellona con un master di diritto penale economico. Secondo quanto emerge, pare che la giovane sia appassionata di viaggi e di sport. Insomma, sarà vero?

Nel frattempo, la ragazza ha reso privato il suo profilo Instagram dopo le indiscrezioni. Chissà, come reagirà Shakira.