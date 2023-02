Bridgerton 3, Phoebe Dynevor ci sarà? Rivedremo Daphne e il duca? Ecco cosa sappiamo

Bridgerton è la popolare serie tv Nefflix prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto appassionare i telespettatori per il racconto sulle vicende della famiglia Bridgerton, all’epoca della reggenza inglese.

Tra inganni, pettegolezzi, storie d’amore, ed un cast che è diventato apprezzatissimo, lo show ha avuto successo tale da continuare con le stagioni. Dopo una prima eclatante ed una seconda sottotono, è in arrivo la terza stagione. A proposito del cast, già sappiamo che il duca di Hastings non ci sarà e adesso arriva la notizia che anche Daphne non si unirà ai protagonisti.

Bridgerton 3, Phoebe Dynevor ci sarà?

A confermare la notizia è la stessa attrice. Phoebe Dynevor ospite al Sundance Film Festival per presentare il film Fair Play ha infatti detto “Sono elettrizzata di guardare la stagione 3, ma solo come spettatrice”.

In realtà già potevamo aspettarci una novità del genere. La serie è tratta dai romanzi di Julia Quinn ed ognuno di questi è dedicato ad un personaggio della famiglia. La prima stagione è stata incentrata completamente su di lei e la sua storia d’amore con il Duca (personaggio apprezzatissimo la cui assenza ha pesato sui numeri di Bridgerton) mentre nella seconda l’abbiamo vista in secondo piano a fare da spalla a suo fratello Anthony.

La terza stagione sarà dedicata a Colin e alla sua relazione con Penelope e probabilmente non sentiremo l’assenza di Daphne. D’altronde, l’assenza stessa del duca ridimensiona il suo personaggio.

In ogni caso questo non è propriamente un addio. L’attrice infatti ha affermato che in futuro le piacerebbe ritornare a vestire i panni di Daphne e considerato il successo della serie, sicuramente la rivedremo nelle prossime avventure riguardanti gli altri membri Bridgerton.

Bisognerà comunque vedere come Bridgerton 3 sarà accolta, considerate diverse problematiche. Ci sono stati infatti ritardi in produzione a causa dei copioni di trama bocciati da Shonda Rhimes, cambiamenti del cast (ad esempio Francesca sarà interpretata da Hannah Dodd invece che Ruby Stokes), gli addii che si faticano ad accettare, oltre al pensiero della creatrice che si sta anche concentrando sul prequel della serie sulla regina Charlotte.