Pierpaolo Spollon è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata dell’amato attore

Pierpaolo Spollon, è uno degli attori più amati degli ultimi tempi. E’ stato uno dei protagonisti della serie tv La porta rossa, che è andata in onda su Rai 2, che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ma cosa sappiamo della vita privata del noto attore? E’ fidanzato? Facciamo un pò di chiarezza.

Pierpaolo Spollon, biografia

Il noto attore è nato a Padova esattamente il 10 febbraio 1989 e vanta una carriera davvero molto importante, soprattutto in ambito delle fiction italiane. E’ figlio unico, il padre è commissario mentre la madre lavora nell’esercito italiano. Da piccolo il suo sogno pare fosse quello di diventare un veterinario. Le cose sono cambiate nel momento in cui ha visto il film L’ultimo dei Mohicani, che gli ha fatto nascere questa passione per la recitazione. L’esordio nel mondo del cinema è arrivato nel 2010 con l’interpretazione di Pierpaolo nel film Terraferma, di Emanuele Crialese, dove ha vestito i panni di Stefano. Uno dei primi ruoli interpretati è stato quello nella serie tv intitolata La porta rossa su Rai 2. La massima notorietà però per Pierpaolo è arrivata con Doc-Nelle tue mani, la fiction dove ha lavorato al fianco di Luca Argentero e dove ha interpretato i panni dello specializzando del primo anno di medicina interna, Riccardo Bonvegna.

Ha una fidanzata? Ecco la vita privata dell’attore

Pierpaolo Spollon è stato da sempre molto riservato. Sulla sua vita privata non abbiamo proprio tante informazioni. Secondo alcune fonti non confermate però, l’attore sarebbe fidanzato. L’ipotetica fidanzata si chiamerebbe Angela e non fare parte del mondo dello spettacolo. Non abbiamo tante informazioni su di lei, ma sembra che i due si siano conosciuti ai tempi del Liceo. Come già anticipato, non abbiamo conferme da parte dell’attore, ma questa è la voce che circola da diverso tempo.