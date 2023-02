La regina degli scacchi 2 si farà? il mistero del tweet di Anya Taylor-Joy

La regina degli Scacchi è una miniserie che ha debuttato su Netflix il 23 ottobre 2020. Sin da subito è stata uno dei contenuti più visti ed apprezzati dal pubblico della piattaforma, al punto da volere una seconda stagione.

Tuttavia, sin da subito, i creatori avevano spiegato che la miniserie non avrebbe avuto alcun seguito. La notizia era stata poi confermata da alcuni membri del cast e dunque tutte le speranze sembravano perdute. Il 30 gennaio 2023 però, un tweet accende una lampadina tra i fan che sperano ancora di vedere Beth sullo schermo. Cosa è successo?

La regina degli scacchi 2 si farà?

Il 30 gennaio 2023, sul profilo dell’attrice interprete di Beth, Anya Taylor-Joy, compare un tweet che recita: “The Queen’s Gambit 2″. Dopo dieci minuti scompare e l’attrice dichiara che le avevano hackerato il profilo. È bastato questi poco lasso di tempo però per fa schizzare i like e le condivisioni dei fan impazziti ed elettrizzati dalla notizia.

Un exploit che fa capire quanto si desideri un sequel de La regina degli Scacchi. Purtroppo però al momento non ci sono novità a riguardo. Le vicende, che si ispirano al romanzo di Walter Tevis del 1983, sono infatti già state interamente sviscerate nel corso dei sei episodi. La paura degli sceneggiatori sarebbe quella dunque di rovinare il lavoro svolto andando ad aggiungere materiale ad una storia già completa da sé.

E se dovesse mai esserci un seguito, di cosa parlerebbe?

La stessa attrice si era dimostrata d’accordo per un eventuale seguito ed in risposta al mercato che chiedeva a gran voce una seconda stagione, dichiarò: “È surreale e meraviglioso che le persone vogliano una seconda stagione, perché non ci abbiamo mai pensato, non se ne è discusso. Detto questo, mai dire mai a Hollywood… Sarebbe molto interessante vedere come sarebbe Beth come madre, ora che è sobria e più consapevole dei suoi demoni”