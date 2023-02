Fiore | Cosa sappiamo sul film del 2016 in onda su Rai 5 in prima serata

La settimana di Rai 5 si apre con una prima serata tutta da vedere. Lunedì 13 febbraio ore 21 andrà in onda il film del 2016 Fiore. Ecco la trama e il cast.

Il cast e la regia di Fiore

Il film Fiore, del 2016, nasce dalla regia di Claudio Giovannesi. Nel cast tra i vari personaggi troviamo i seguenti attori: Daphne Scoccia (agli esordi della sua carriera), Valerio Mastandrea (che torna al cinema dopo il successo di Perfetti sconosciuti) e Tatiana Lepore. E poi ancora Laura Vasiliu, Josciua Algeri, Klea Marku, Jessica Giulianielli. Completano il cast Francesca Riso, Aniello Arena e Greta Manuzi.

La trama

La protagonista della storia è Daphne una giovane di diciassette anni alla continua ricerca d’amore. La ragazza vive in un carcere minorile, essendo stata accusata di rapina, dove sta scontando la sua pena. È proprio qui che fa la conoscenza di Josh, giovane anche lui accusato di rapina e di cui si innamora. Nel carcere non è consentito il rapporto tra maschi e femmine per cui i due vivono il loro amore fatto di sguardi, paroline scambiate per caso e lettere clandestine.

A rendere la vita ancora più triste e dura proprio la vita di prigione. Tuttavia Daphne, alla sua prima esperienza amorosa, ripone in Josh e nel loro amore la speranza di una vita migliore.

La critica al film del 2016 di Claudio Giovannesi

Indubbiamente la vita in cella è dura da vivere e di conseguenza dura da raccontare, eppure con il film Fiore Il regista coglie nel segno. Ha portato nel 2016 la pellicola al festival di Cannes, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Il film è stato acclamato bene dalla critica perché basato sul concetto di affetto e di solitudine vissuta da due ragazzi. Rende il tutto ancora migliore l’emergente attrice nei panni di Daphne e il già noto Mastandrea.