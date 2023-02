Che succede tra i Ferragnez? | Le pillole de La Velenosa

Dopo quanto accaduto a Sanremo sembra che qualcosa non vada tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper ha baciato sul palco dell’Ariston Rosa Chemical in maniera piuttosto passionale e la moglie non l’ha presa affatto bene. Sui social infatti è diventato virale un video durante un nero pubblicitario in cui i Ferragnez discutono sul palco. Per molti però Chiara non se la sarebbe presa per il bacio, ma perché il marito le avrebbe rubato la scena. Questo doveva essere il Sanremo della Ferragni e invece si parla solo di Fedez, sia per il pezzo fatto sulla Costa Crociera contro alcuni politici sia per la scenetta con Rosa Chemical. Bacio tra i due tra l’altro di cui avevano parlato il pomeriggio a Muschio Selvaggio, programma di Fedez, quindi non spontaneo come si pensava. Effettivamente io Chiara la capisco, si è preparata mesi per dare un tipo di messaggio, per essere impeccabile e poi tutti parlano di suo marito e delle ca**ate che combina. Lei che voleva lanciare il messaggio che le donne possono essere protagoniste tanto quanto gli uomini, è stata offuscata proprio dal marito. La maretta tra i due però è iniziata un po’ prima, durante una diretta Instagram fatta con la moglie Fedez aveva parlato di Anna Oxa che era stata maleducata durante le prove, e a Chiara non era piaciuto tanto che poco dopo aveva chiuso la diretta lasciando il marito senza parole.

Ora dopo quello che è successo sabato sera Fedez è sparito dai social mentre Chiara posta foto e ringraziamenti senza mai mostrare o nominare il marito. Ha postato un video sul suo profilo Instagram di ringraziamento dove però il nome del marito non compare:

“La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare

Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e

Anna per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro.

Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco”.

Inoltre ieri sera ha postato una storia Instagram in cui è a letto con il figlio Leone e di Fedez neanche l’ombra. Oggi anche Selvaggia Lucarelli ha fatto un’analisi su quello che potrebbe essere successo e anche lei parla di egocentrismo da parte del rapper che avrebbe voluto le luci della ribalta su di sé anche in questa occasione, che invece doveva vedere la moglie protagonista:

“Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico.

Nel frattempo, la Chiara Ferragni che ci raccontava la favola femminista s’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo, senza che arrivi lui a succhiare il sangue dalle giugulari altrui. Un contrappasso che non meritava neppure lei”.

Sono sicura che tra i due si sistemerà tutto e che ci sia stata solo una litigata. Io totalmente dalla parte di Chiara comunque. Detto questo ovviamente i social si sono sbizzarriti con meme davvero divertenti sulla questione e Ve ne lascio qua sotto qualcuno.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

