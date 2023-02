Terra Amara, quante puntate sono? Quante stagioni? Ne verranno prodotte altre?

Terra Amara è una soap opera di origini turche che racconta la storia di Züleyha e Y?lmaz che dovranno affrontare diverse peripezie prima di riuscire a coronare il loro sogno d’amore. La storia è ambientata negli anni 70 tra Turchia e le campagne del Sud di Istanbul.

Cosa sappiamo di Terra Amara?

La serie è composta da 4 stagioni, con un totale di 141 episodi. In Turchia sono già state rilasciate nell’arco di tempo dal 2019 al 2022, mentre in Italia la prima stagione è iniziata il 4 luglio 2022 ed è stata trasmessa da Canale 5 nella fascia pomeridiana, e si sta arrivando alla fine del primo capitolo. Anche la durata degli episodi è differente infatti se le puntate originali durano 150 minuti, in Italia hanno la classica durata di 45-50 minuti, ridotta successivamente a 25 e dunque una puntata originale viene raccontata in sei episodi italiani.

In seguito al successo della serie con Can Caman le serie turche si stanno facendo strada nel panorama cinematografico italiano e Terra Amara ha ottenuto sta ottenendo numerosi riscontri positivi. I telespettatori si sono appassionati alle vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir e del loro triangolo amoroso, una storia contraddistinta da colpi di scena, gelosie, rivelazioni sullo sfondo di vicende drammatiche.

Il finale della prima stagione si conclude proprio con un exploit dell’intreccio d’amore. Infatti vediamo Zuleyha scoprire di essere incinta del secondo figlio, il bambino però potrebbe non essere di suo marito Demir ma di Yilmaz che la donna ama veramente; accecato dall’ira Demir che ha scoperto tutto, impugna la pistola ma non sappiamo chi morirà. Il sipario cala con lo sparo e non si sa altro.

I telespettatori però non dovranno aspettare molto, infatti dal 20 di febbraio sarà trasmessa la seconda stagione e finalmente si potrà scoprire se Zuleyha e Yilmaz potranno coronare il loro sogno d’amore o se invece la donna sarà legata per sempre a Demir dal momento che potrebbe essere lui il padre del bambino.

Le vicende da raccontare sono ancora lunghe e considerata la durata degli episodi italiani, fino alla fine dei 141 previsti, Terra Amara sarà trasmessa per molto, a meno che il palinsesto non decida di cambiare o interrompere la programmazione.