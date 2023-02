The Doors when you’re strange | Curiosità sul docufilm di Rai 5

Il docufilm in onda in seconda serata, giovedì 16 febbraio 2023, su Rai 5 è interamente dedicato ad un gruppo musicale che ha scritto la storia negli anni 70. Con il titolo The Doors when you’re strange, vediamo insieme di cosa tratta.

The Doors when you’re strange, regia e cast

Il docufilm The Doors when you’re strange nasce dalla regia di Tom DiCillo. Partecipano al programma attori ed interpreti famosi tra cui Johnny Depp , John Densmore , Robby Krieger , Ray Manzarek , Jim Morrison , Jim Ladd.

Il contenuto del docufilm

Il docufilm parte dal presupposto che Jim Morrison è stata la voce protagonista della musica tra gli anni 60 e gli anni 70. In considerazione del corposo materiale a disposizione, il regista ha tratto più nello specifico ispirazione da due film un po’ datato ma dal corposo contenuto, povero “Feast Of Friends” e “HWY”.

Reso un vero e proprio mito nel ‘ 91 dal film di Oliver Stone, la figura di Jim Morrison prende forza e diventa emblema di tutto ciò che l’uomo desidera. Non a caso proprio dentro “When you’ re strange” appare tutto così reale.

I mille volti di Jim Morrison

Rai 5 ha portato in auge i mille volti del cantante Jim Morrison. Se da un lato viene descritto il cantante sulla spiaggia di Santa Monica, dall’altro viene messo in risalto il Jim uomo, quello che guida o fa le cose da “comune mortale”. Non si perde altresì occasione di mostrare le sue debolezze, tutto ciò che di negativo ha fatto, come l’arresto per atti osceni in un luogo pubblico.

Nel docufilm si racconta anche l’aneddoto del Jim che si reca in sala d’incisione dopo una dose di cocaina, nonché le diverse interviste a cui si è sottoposto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sempre e comunque al suo fianco: Ray Manzarek il tastierista, Robbie Krieger il chitarrista, John Densmore il batterista. La voce narrante originale e’ di Johnny Depp, in Italia è del cantante Morgan.