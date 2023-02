GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 34: Attilio non si smentisce

Allora come prima cosa voglio dire che la cosa più bella della puntata è stata quando all’una di notte Carmen Russo e Pamela Prati hanno fatto finta di litigare. Immaginate il resto.

Martina è l’unica che quanto a trash è al livello di Oriana e riesce a tenerle testa. Non ho mai visto sinceramente la venezuelana senza parole come ieri. Martina non è vittima di nulla, è entrata perché è ex di Daniele e questo è indubbio, e sicuramente è ben preparata a gestire la situazione. Detto questo non so come abbia fatto a non staccare la coda posticcia alla Marzoli quando ha iniziato a toccarla e a prenderla per le braccia. Tra l’altro questa scena è la stessa di lunedì, un bel copia e incolla. La prossima puntata dovremo sorbirci un altro pollaio? Capisco ci sia una mancanza di idee ma direi che su questo fronte abbiamo già dato.

Il televoto ha decretato preferita la Reina con il 45% dei voti. I fandom degli spartani si sono uniti e l’hanno fatta vincere contro Nikita e Antonella. Essendo entrambe al televoto i loro fandom si sono divisi sparpagliando i voti. Uniti avrebbero fatto più del 50% dei voti. Ormai è tutta questione di fandom, per noi boomer che usiamo i nostri tre voti gratis non è più tempo. Non contiamo più nulla. È stato mostrato in puntata un video di Nikita che dice ad Antonella che forse a Edoardo piacciono anche gli uomini visti i suoi atteggiamenti con Alberto. Apriti cielo, sembra che abbia detto una cosa gravissima, quando il primo a dire di essere fluido, anche se ieri ha negato, è stato proprio Donnamaria. Comunque vorrei sapere come mai quelle tre cose che ha detto Nikita in 4 mesi sono sempre uscite in puntata mentre quello che le dicono gli altri, soprattutto alle spalle non vengono mai mostrate. Non è che non c’erano spunti eh, in questi 4 giorni la gang del cortiletto ha fatto ore di comizi contro Nikita, addirittura l’hanno criticata perché dà il buongiorno la mattina. Eppure tutto tace. Anche Sonia le prime puntate parlava benissimo della Pelizon mentre ora non la nomina manco per sbaglio… Comunque la Reina del televoto ha mandato in nomination Nikita. Come motivazione ha tirando fuori che Donnamaria avrebbe riferito agli spartani, che Antonella gli avrebbe confidato, che Nikita avrebbe detto dopo vari tweet con l’#nikella che insieme sono una forza. Sostenendo anche che l’alleanza tra le due sia solo utile ai fini del gioco. Ora, Antonella è quello che è e anche ieri sera con quei confessionali tremendi su Giaele lo ha dimostrato, però io un uomo che appena litighiamo va a sme****mi con i miei peggiori nemici, non lo vorrei mai!

Finalmente per Giaele una bella sorpresa. Il padre che l’ha rincuorata e difesa dopo la brutta lettera del marito Brad.

Ragazzi ma Attilio Romita ha fatto una figura di m***a colossale. Dopo che Sarah è stata l’unica a stargli vicino e che lo ha perdonato per aver detto delle cose non carine su di lei, ha avuto il coraggio di attaccarla perché lei “vuole mangiare sulla mia immagine”,

“Vuole rovinarmi”. Primo ma chi si crede di essere? Robert Redford? Secondo tutto questo casino perché Sarah ha detto che prima di andarsene il giornalista le ha lasciato un bigliettino in segno d’affetto. Ma poi lui telecomandato da Mimma che al telefono gli diceva cosa dire. Io senza parole!

Al pensiero che manca un mese e mezzo alla fine mi sento male.

In nomination ci sono: Nikita, Antonino, Daniele, Sarah, la Murgia e Andrea. La domanda è sempre chi vuoi salvare. Fate voi perché le mie ditina non saranno più usate per votare, tanto non contiamo nulla.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della trentaquattresima puntata

MARTINA “ ORIANA NON FARE LA FENOMENA CHE TI PIACE PIÙ LITIGARE CON ME CHE DANIELE , TACI “ QUESTA FOTTUTA REGINA ??? #Gfvip #donnalisi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/N2C397xxhr — Soqquadro (@gicarestik2) February 16, 2023