L’Eredità 16 febbraio 2023, alla ghigliottina torna Valentina ma non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 16 febbraio 2023 – è tornata al gioco finale de L’Eredità Valentina, già ghigliottinista nel giorno di San Valentino (data quindi del suo onomastico) e ieri.

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 22.500 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Presentare

Canzone

Online

Gentile

Aiuto.

Dopo un po’ di tempo per riflettere, già prima del gong, la campionessa ha scritto la sua parola sul cartoncino: Trasmissione.

Ma non era Trasmissione la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Richiesta.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Presentare una Richiesta: “chiedere qualcosa per iscritto”.

Canzone a Richiesta – come in radio, o magari ancora nei juke box.

Richiesta Online – come quella per il passaporto o per lo SPID.

A Gentile Richiesta: “devo girare la parola che invece è Richiesta” – ha detto sotto finale Insinna, prima di congedarsi per il Tg1

Richiesta d’Aiuto – “e non dobbiamo girare mai la testa dall’altra parte”.