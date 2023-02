Outback è basato su una storia vera? Come finisce il film? Trama e curiosità

Outback è un bellissimo film di genere drammatico, horror, thriller che porta la firma del regista Mike Green. Ma, qual è la sua trama? Si basa su una storia vera oppure no? Qui di seguito proveremo a rispondere a molte domande.

La trama del film Outback

Arrivato nelle sale cinematografiche nel 2019, Outback è un bellissimo film che racconta la storia di Wade e Lisa ovvero una coppia di fidanzati in crisi che scelgono di concedersi una vacanza in Australia proprio nel tentativo di salvare la loro storia che nell’ultimo periodo era stata attraversata da una serie di discussioni legate anche al fatto di vivere la relazione a distanza . Ad un certo punto però quella che doveva essere una bella vacanza si è trasformata in un vero e proprio incubo. Nello specifico succede che ad un certo punto durante il loro viaggio in macchina il GPS si guasta e i due decidono di abbandonare l’auto per proseguire il viaggio a piedi per poter trovare un nuovo percorso che li porti alla civiltà. Una scelta che però si rivelerà del tutto sbagliata in quanto nel momento in cui arriverà il buio i due si troveranno costretti a trascorrere la notte nel bosco senza nulla. E quindi senza armi, cibo, acqua e soprattutto circondati da animali. Di preciso cani selvatici, serpenti e scorpioni pronti ad attentare alla loro vita. Ogni passo o decisione presa potrebbe rivelarsi dannosa e portare Lisa e Wade alla morte. Come finirà? I due riusciranno a sopravvivere alle sventure?

Come finisce il film?

In molti si staranno sicuramente domandando “Come finisce il film?”. Alla domanda in questione è possibile rispondere rivelando che durante la notte Lisa verrà punta da uno scorpione. Al mattino Wade la troverà svenuta e non sapendo cosa sia realmente accaduto deciderà di lasciarla sul posto da sola per poter andare alla ricerca di aiuto.

Outback è basato su una storia vera?

Ma il film Outback si basa su una storia vera oppure no? Stando a quanto dichiarato dai produttori nel corso della presentazione del film ecco che la risposta sembrerebbe essere si. Il film si basa sulla vera storia di Wade Kelly e Lisa Sachs ovvero una coppia di turisti americani che, così come i protagonisti della pellicola, per diversi giorni si sono trovati nella situazione di dover sopravvivere tra una serie di pericoli e di insidie molto pericolose. Per non dire addirittura letali. Il tutto dopo essersi persi durante un’escursione in Australia ed esattamente durante un’escursione nell’Outback ovvero la zona interna del continente australiano. Una zona molto pericolosa considerata una delle meno ospitali in tutto il Pianeta.

Curiosità sul film

Outback è un film di successo all’interno del quale sono presenti grandi attori. Tra questi Laurena Lofberg e Taylor Wiese che interpretano rispettivamente Lisa e Wade. Ma fa parte del cast anche Brendan Donoghue nel ruolo di Keith Coopers. Le riprese del film si sono svolte in Australia, e di preciso a Sydney e in zone ubicate nella zona del Nuovo Galles del Sud.