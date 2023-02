L’Eredità 28 febbraio 2023, alla sua prima ghigliottina Simone non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 28 febbraio 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Simone, alla sua prima da campione (ma già da qualche giorno concorrente del programma)

Alla ghigliottina, il neo-campione proveniente da Napoli s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 47.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Viaggio

Cavallo

Sotto

Personale

Singola.

Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto la sua parola sul cartoncino: Sella.

“Sono andato moltissimo a braccio, come in un esame all’Università”, ha dichiarato sin da subito il giovane campione

E non era Sella la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Coperta.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Coperta da Viaggio: “il plaid, quello sulle gambe. Chi viaggia in aereo, viaggio lungo, c’è la coperta”.

Coperta da Cavallo: “che serve a proteggere il cavallo dal freddo, ma anche quando è sudato”

Sotto Coperta: “fuori rinfresca, il mare un po’ si forma e allora per sicurezza scendiamo sotto”

Personale di Coperta che si occupano dei servizi in plancia.

Coperta Singola, per una sola persona.