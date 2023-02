Venere in pelliccia | Curiosità sul film in prima serata su Rai 5

La prima serata di martedì 28 febbraio 2023 di Rai 5 si tinge di femminilità. Andrà in onda un film di circa dieci anni fa firmato da uno dei registi più importanti del cinema. La pellicola è Venere in pelliccia e di seguito ti diciamo qualcosa di più su trama, cast e critica.

La trama di Venere in pelliccia

“Venere in pelliccia” è un film del 2013 diretto dal regista polacco Roman Pola?ski, basato sull’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch.

La trama segue la storia di un regista teatrale frustrato di nome Thomas, interpretato da Mathieu Amalric, che cerca una protagonista per la sua nuova produzione teatrale. Dopo una serie di provini falliti, si imbatte in una misteriosa attrice di nome Vanda, interpretata da Emmanuelle Seigner, che sembra essere perfetta per il ruolo. Ma mentre la prova va avanti, la linea tra realtà e finzione si confonde e il gioco di potere tra i due personaggi diventa sempre più intenso e pericoloso.

Curiosità sul film di Pola?ski

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2013 e ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. In particolare, sono stati elogiati la regia di Pola?ski e le performance degli attori principali, Amalric e Seigner.

Il titolo del film fa riferimento alla figura mitologica di Venere, la dea romana dell’amore, e al concetto di masochismo, con riferimento all’autore del romanzo originale, Sacher-Masoch. La pelliccia, invece, rappresenta un simbolo del potere e della dominazione che il personaggio di Vanda esercita su Thomas.

Il cast

Il cast di “Venere in pelliccia” include:

Mathieu Amalric nel ruolo di Thomas Novachek

Emmanuelle Seigner nel ruolo di Vanda Jordan

Marie-Agnès Gillot nel ruolo di l’assistente alla regia

Frédéric Pierrot nel ruolo del produttore

Damian Thompson nel ruolo dell’assistente alla produzione

Il film è praticamente incentrato sui personaggi di Thomas e Vanda, che sono presenti in ogni scena del film e portano avanti la trama con la loro interazione.