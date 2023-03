Euphoria 3, quando esce? Qual è il cachet di Zendaya? Ecco quanto guadagna la protagonista

Euphoria sta per tornare! La fortunata serie di HBO amatissima soprattutto dalla generazione zeta, sta per arrivare con la sua terza stagione. Cosa sappiamo in proposito?

Euphoria è una teen drama che porta sullo schermo tematiche vicine agli adolescenti quali il sesso, la droga, le feste, i rapporti genitoriali, attraverso gli occhi della protagonista, Rue Bennett, interpretata da Zendaya. La giovane nel corso delle prime due stagioni oscilla tra la sobrietà e l’utilizzo di droghe che la mostreranno in tutta la sua fragilità e prosegue la sua vita accompagnata dagli altri liceali che le stranno più o meno accanto in modi diversi.

Euphoria 3 – cosa accadrà e quando esce?

Sul finale della seconda stagione, Rue ci lascia con queste parole: Sono rimasta pulita per tutto il resto dell’anno scolastico. Vorrei poter dire che è stata una decisione che ho preso. In un certo senso, è stato semplicemente più facile“. I telespettatori rimangono dunque con il dubbio se la protagonista riuscirà finalmente ad uscire dal tunnel della droga o se ci ricascherà nuovamente. La stessa attrice, a proposito del suo personaggio, ha dichiarato: “Vorrei esplorare la sobrietà di Rue e quel viaggio per lei. La vediamo nel mezzo. Sarebbe bello vederla più vicina dall’altra parte”. Non sappiamo se la promessa verrà mantenuta.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, ci sono alcuni destini rimasti in sospeso. Non sappiamo se Fez andrà in carcere e soprattutto se il colpo di pistola che abbiamo sentito ucciderà Ashtray. In ogni caso, ci sarà da attendere ancora un pò. La terza stagione infatti, anche se ha ottenuto il rinnovo già dal febbraio del 2022 verrà rilasciata soltanto nel 2024.

Euphoria 3 – il cachet di Zendaya

Dopo aver interpretato Rue, Zendaya ha ottenuto molti altri ruoli cinematografici che ci hanno permesso di notare la sua bravura. E’ stata protagonista in Spiderman, con Tom Holland, in film come Malcom e Marie o Dune. Per tornare a recitare in Euphoria, l’attrice che nella sua carriera sta iniziando a collaborare con grandi nomi quali Kevin Costner e Helen Mirren, ha chiesto cifre da urlo. Guadagnerà infatti 1 milione di dollari ad episodio entrando di fatto in un vero e proprio status, non solo economico ma che le concede l’ingresso nel club degli attori più pagati. Ricordiamo ad esempio che Reese Witherspoon e Jennifer Aniston hanno ottenuto 2 milioni per ogni episodio di The Morning Show, o che Ellen Pompeo ha guadagnato 20 milioni l’anno per il suo lavoro in Grey’s Anatomy.