Chi era Gianni Brezza, ex marito di Loretta Goggi? Come è morto? I due hanno avuto figli?

Chi è stato Gianni Brezza, ex marito di Loretta Goggi e artefice delle sue fortune artistiche? I due hanno avuto figli? Scopriamo tutto sul ballerino scomparso nel 2011 e sulla relazione con l’artista capitolina

Gianni Brezza, nato a Pola, città dell’attuale Croazia nonché storico capoluogo dell’Istria, terra irredenta tricolore, ma trasferitosi a La Spezia a causa dell’esodo istriano nel dopoguerra – ha iniziato la sua carriera quasi per caso come attore non professionista nel film ‘Ragazzi della Marina’ nel 1958, diretto da Francesco De Robertis.

Di fatto, Gianni Brezza (il cui cognome originario era Brezach) era un ragazzo della Marina: appassionato di mare, era entrato nella Marina Militare dopo aver perso entrambi i genitori (e dal padre – ufficiale di marina – aveva con ogni probabilità ereditato la vita di mare).

Abbandonata la carriera militare dopo quattro anni, si trasferisce a Roma nei primi anni sessanta per continuare l’attività cinematografica e come danzatore. La sua presenza atletica ed elegante gli ha permesso di entrare nel corpo di ballo della Rai, diventando ben presto il primo ballerino, partecipando a molte trasmissioni televisive come Canzonissima, Studio Uno, Milleluci e ballando con alcune delle più grandi star del nascente showbusiness italiano come Mina, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan e Rita Pavone.

Verso la metà degli anni settanta abbandona la professione di danzatore (ha ormai trent’anni – è nato nel 1937) e si dedica all’attività di skipper, seguendo la passione per il mare.

Ma la carriera nel mondo dello spettacolo non è ancora finita…

Gianni Brezza, l’incontro con Loretta Goggi e un amore (all’inizio) clandestino

Nel 1979 la Rai convince Brezza a fare un ritorno sul palcoscenico, chiedendogli di dirigere i passi di Loretta Goggi nella popolare trasmissione televisiva Fantastico. Sebbene ci sia una differenza d’età di 13 anni, tra i due (Loretta Goggi è del 1950, all’epoca ha 29 anni) scocca una scintilla e la loro diviene una relazione amorosa e professionale destinata a durare per tutta la vita del coreografo.

Dapprima la loro è una relazione clandestina, giacché Brezza è sposato, ma dopo due anni escono allo scoperto interpretando il fotoromanzo (all’epoca genere gettonatissimo) Amore in alto mare.

Da quel momento in poi, il lavoro di Brezza è interamente dedicato alla sua amata Loretta: oltre ad essere il suo coreografo di fiducia, egli ne diviene il manager, l’addetto stampa, il PR e, nei primi anni, anche il suo fotografo e curatore d’immagine. Il legame tra i due è così stretto che i loro nomi continuano ad essere associati nella memoria del pubblico italiano e Brezza ad oggi viene ricordato non solo come uno dei più grandi talenti della danza e dello spettacolo italiano, ma anche come l’uomo che ha dato alla luce la carriera di una delle più grandi star della musica e della televisione italiane.

Loretta Goggi e Gianni Brezza hanno avuto figli?

Loretta Goggi e Gianni Brezza non hanno avuto figli insieme ma il loro amore è durato per molti anni e dal canto suo il ballerino nato a Pola aveva già tre figli.

Ed è stato un grande amore, tra i due, come raccontato in un’intervista a Verissimo dalla Goggi – che ha smentito la teoria dell’amore a prima vista: “Ho faticato molto ad innamorarmi di lui.La nostra è stata una storia molto complicata, combattuta, ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me, come dice Mina”.

Dopo una lunga relazione (quasi trentennale) i due si sono finalmente sposati il 26 aprile 2008, ma la loro vita da marito e moglie non è durata tanto.

Gianni Brezza, come è morto?

Gianni Brezza ha combattuto una battaglia contro il tumore al colon per diversi anni. Nonostante la sua malattia, ha continuato a lavorare come regista e direttore artistico. Purtroppo, il 5 aprile 2011, a Roma, è morto a causa delle complicanze della sua malattia. È stato sepolto al Cimitero di Prima Porta. Per Loretta Goggi è stato un duro colpo, ma con il tempo è riuscita a superare il lutto e tornare in tv, continuando a mostrarsi per il personaggio iconico qual è.