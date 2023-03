Conspiracy – La cospirazione, come finisce? Spiegazione del finale e del film

Conspiracy- La Cospirazione è il titolo di un film del 2016 diretto da Shintato Shimosawa ed interpretato da celebri attori. Un film molto particolare a proposito del quale in tanti si sono posti delle domande. Ma vediamo nello specifico qual è la sua trama e come finisce.

La trama di Conspiracy-La cospirazione

Conspiracy-La cospirazione è un film di genere drammatico-thriller interpretato da celebri attori. Tra questi Alice Eve, Malin Åkerman, Josh Duhamel, Glen Powel, Julia Stiles, Byung-hun Lee. E poi ancora impossibile non menzionare due grandi nomi come quello di Al Pacino e Anthony Hopkins. Ma, qual è la trama del film? La pellicola racconta dell’avvocato Ben Cahill contattato dalla sua ex amante Emily pronta ad offrirgli del materiale scottante. E nello speciifco delle prove molto importanti di cui ha bisogno in un caso legale contro il suo attuale marito Arthur Denning ovvero il potente capo di una compagnia farmaceutica coinvolta in un caso di sperimentazione di medicinali a causa della quale sono morte decine di persone. Ben, e quindi l’avvocato, darà il via ad una serie di procedimenti penali. Inoltre possiede le prove necessarie da poter offrire all’avvocato Charles Abrams avversario di Denning. Nel frattempo Ben continua a frequentare la sua ex amante fino a quando questa viene sequestrata e un giorno viene trovata morta. Il protagonista della vicenda quindi si troverà a dover lottare contro una serie di ricatti e da quel momento avrà inizio una vera e propria sfida per l’avvocato che farà il possibile per far uscire la verità prima che possa essere tardi.

Come finisce il film

Ma come finisce il film? Il corpo di Hynes viene trovato a casa di Cahill il quale convinto di essere stato incastrato decide di affrontare Denning che però gli assicura di non avere niente a che fare con tutta questa storia. Alla fine Cahill riuscirà ad entrare in possesso di una serie di importanti documenti che presenterà alla polizia per far arrestare Abrams che però riuscirà a sottrarre una pistola alla polizia e ad uccidersi davanti a tutti. Successivamente proprio mentre Cahill sarà impegnato a fare i bagagli per il trasloco in una nuova casa ecco che si accorgerà che alcuni dei vestiti della moglie Charlotte hanno lo stesso profumo di Hynes. L’uomo chiederà quindi spiegazioni alla moglie che confesserà di aver affrontato Hynes sul suo coinvolgimento sentimentale con lo stesso Cahill e durante una discussione l’ha colpita facendola cadere. Una caduta a seguito della quale ha sbattuto la testa e nonostante Charlotte fosse un’infermiera ha scelto di non aiutarla e di inscenare appunto il finto avvelenamento.