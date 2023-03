GF Vip, interviene Pier Silvio Berlusconi: Bene, ma troppo tardi | Le pillole de La Velenosa

Di edizioni brutte del GF ne abbiamo viste. Ricordo che in una delle edizioni della D’Urso, addirittura gli sponsor lasciarono il programma. Ricordo i gieffini che portavano in magazzino tutte le cose riguardanti certi sponsor che avevano deciso di non associare più il loro nome al programma. Ricordo sia l’edizione di Aida Nizar sia quella con Francesca De Andrè, entrambe pessime. Quella di quest’anno però le batte tutte. Tra volgarità, cattiverie e bullismo non si è mai vista un’edizione più scadente. Fossi uno dei concorrenti non sarei fiero di dire di aver partecipato a questa edizione. Si è partiti con il bullismo verso Marco Bellavia, per arrivare negli ultimi giorni a comportamenti davvero volgari di Edoardo Donnamaria nei confronti di quella che dovrebbe essere la sua fidanzata. Diciamo che anche l’opinionista, la Bruganelli, la puntata scorsa c’è andata giù pesante. Un conto è parlare di come i vipponi si comportano nel gioco, un altro è andare sul personale. Io sono d’accordo con lei quando descrive Tavassi come un manipolatore ma non sono d’accordo arrivare a dire che è senza anima. Il problema è che tutti: concorrenti, conduttore, opinioniste e chi commenta sui social, si sono dimenticati che il GF è un gioco! Il segno che in questa edizione si è davvero superato il limite è dato dall’intervento di Piersilvio Berlusconi, che ha deciso di non mandare in onda la replica della puntata di giovedì su La5. Il martedì e il venerdì infatti la puntata del GF Vip andata in onda su Canale5 viene poi replicata su La5, con buoni ascolti tra l’altro. Questa settimana invece è arrivato il primo provvedimento per il programma, dopo mesi di richiami: non mandare in onda la replica. A spiegare il motivo ci ha pensato il fatto Quotidiano.it:

“La causa? Troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni. Un mix letale che non è piaciuto a Pier Silvio Berlusconi, che, sempre secondo quanto risulta a Fq Magazine, già da diverse settimane avrebbe mandato una serie di richiami alla produzione per correggere il tiro rispetto a dei comportamenti che secondo lui denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Ecco dunque spiegata la decisione drastica: stop alla replica su La5, che pure garantisce ottimi ascolti alla “digitalina”. E già per la puntata di lunedì prossimo Berlusconi si aspetta dei provvedimenti immediati e un cambio di rotta tangibile”.

Per me ha fatto bene, è sicuramente un bel segnale, ma è anche vero che è arrivato troppo tardi. Ormai manca un mese alla fine del reality e il danno è stato fatto. Per quanto riguarda i provvedimenti poi, se sono come quelli dati fino ad ora sono acqua fresca per i vipponi. Cosa faranno? Gli toglieranno di nuovo l’insalata come tremenda punizione? Manderanno in nomination i colpevoli insieme ad altre 20 persone così da non metterli veramente in pericolo eliminazione? Come dico sempre il pubblico, almeno la maggior parte,non è stupido, vede che anche quando prendono provvedimenti sono ridicoli. Chissà se stavolta che si è mosso il grande capo davvero ne prenderanno di seri. Io ho i miei dubbi, ma non ci resta che aspettare domani per vedere.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti