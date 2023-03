Sergio Friscia è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Tutti conoscono e amano Sergio Friscia ovvero il celebre attore, showman e conduttore televisivo italiano impegnato anche nella conduzione del noto Tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia al fianco del collega Roberto Lipari. Ma esattamente cosa sappiamo della sua vita privata? E’ sposato e ha dei figli? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Chi è Sergio Friscia

Nato a Palermo nel 1971, Sergio Friscia è un comico e un attore davvero molto apprezzato dal pubblico. Si è diplomato al liceo linguistico e successivamente ha lasciato la Sicilia e si è trasferito nella città di Roma proprio per raggiungere il suo grande sogno ovvero quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha iniziato facendo un po’ di gavetta come disk jokey ed anche come animatore ma il suo ingresso nel mondo della televisione ha avuto luogo nei primi anni ’90 grazie alla comparsa in alcune emittenti televisive siciliane. Alla fine degli anni ’90 invece è riuscito a fare ingresso nella televisione nazionale facendosi conoscere dal pubblico non solo come comico ma anche come attore e showman. Il suo successo sembrerebbe essere legato a Gianni Boncompagni che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe averlo voluto come protagonista nel programma di Rai 2 intitolato Macao. Un programma ai tempi condotto da Teo Mammuccari. A questo poi sono seguiti molti altri programmi come ad esempio Tale e Quale Show, Domenica In, Stasera tutto è possibile. Ma non solo, per ben 10 edizioni ha condotto il programma Mezzogiorno in famiglia in onda su Rai 2. Insomma una carriera ricca di successi che hanno portato Friscia ad essere tanto amato e seguito dal pubblico.

Vita privata

Molte sono quindi le informazioni presenti sul web legate alla carriera di Sergio Friscia. Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Il noto comico è sposato e ha dei figli? Oppure non è sposato? In realtà di tutto questo si sa davvero molto poco per non dire nulla. Infatti il comico è sempre stato molto riservato per cui non è possibile rispondere alle domande sopracitate. Non è infatti chiaro se nella vita dell’attore e showman sia presente una donna, e quindi una fidanzata o una moglie. E nemmeno se abbia o meno dei figli.