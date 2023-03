Il concorso, qual è la storia vera del film sulle proteste del 1970? Trama, cast e curiosità

Per la Giornata internazionale delle Donne, questa sera Rai Uno propone in prima serata il film Il Concorso. Di cosa parla? Chi c’è nel cast? E’ ispirato ad una storia vera? Ecco ciò che sappiamo

Il Concorso – trama, cast e storia vera

Il Concorso è una pellicola diretta da Philippa Lowthorpe che va a raccontare la vicenda, realmente accaduta, durante il concorso appunto, di Miss Mondo del 1970. La pellicola si sviluppa principalmente da due diverse prospettive. Una prima riguarda le femministe che interruppero l’edizione, salendo sul palco per lanciare messaggi di liberazione, uguaglianza, parità di diritti. Dall’altro lato, vi sono invece le voci delle ragazze che partecipano al concorso, visto come un’opportunità per emergere.

I due punti di vista vanno a confluire in un unico sceneggiato che vuole sottolineare ciò che stava accadendo in quegli anni nel mondo, e nello specifico la protesta del 1970 è stata il culmine di un periodo di grandi cambiamenti, durante i quali si è voluto ribaltare la concezione di un universo maschilista e conservatore verso una società che avrebbe dovuto aprirsi maggiormente verso donne e omosessuali.

Lo sguardo della regista ha voluto dunque concentrarsi su come fosse il mondo delle donne in quel periodo ed in particolare sulle richieste verso le quali pretendevano diritti, quali pari retribuzione sul lavoro, aiuto nella crescita del propri figli, metodi contraccettivi, parità nel campo dell’istruzione oltre ad una maggiore considerazione delle donne stesse giudicate per le loro scelte e il loro aspetto (non da poco era il colore della pelle).

All’interno della pellicola, a dare volto alle donne che presero parte alla protesta, c’è un cast d’eccezione. I personaggi principali sono Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw. La prima interpreta Sally Alexander, una delle principali femministe presenti alla protesta, madre e moglie separata di 30 anni che si iscrive all’università ed inizia a conoscere il mondo maschilista che la circonda; si unirà al movimento femminista capeggiato da Jo Ann Robinson (Jesse Buckey) diventando portavoce dei diritti delle donne, ed arrivando alla protesta sul palco del concorso.

La seconda invece è il volto è quello di Jennifer Hosten, la prima donna di colore che ha vinto il concorso di bellezza a soli ventidue anni. Il cast è composto anche da: Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, e Greg Kinnear.

La pellicola, datata 2020 si è inserita nella cornice del #metoo e sebbene all’epoca possa essere stato oscurato dalla pandemia, rimane comunque un prodotto valido, considerando che la società deve compiere ancora molti passi verso le donne, il film stesso si conclude recitando “I tentativi di abbattere il patriarcato sono ancora in corso”.