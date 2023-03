Chi è Jennifer Koh, violinista prodigio lanciata dal leggendario Isaac Stern?

Jennifer Koh è una violinista americana di origini coreane nata a Chicago nel 1976. È considerata una delle violiniste più innovative e audaci della sua generazione, ed è stata lanciata nel mondo della musica classica dal leggendario violinista Isaac Stern.

Le sue doti musicali, il suo spirito quasi spontaneo e naturale ha permesso alla sua carriera di sfondare.

Jennifer Koh, gli inizi della carriera

Koh ha iniziato a suonare il violino all’età di tre anni e ha studiato con importanti maestri come Jaime Laredo e Felix Galimir. Ha vinto numerosi premi in competizioni internazionali di violino e ha fatto il suo debutto con l’Orchestra Filarmonica di New York all’età di 11 anni.

Da allora ha suonato come solista con molte importanti orchestre e direttori, tra cui la London Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Chicago Symphony Orchestra, la Berlin Radio Symphony Orchestra e la Cleveland Orchestra.

L’amore per l’educazione musicale

Koh è anche un’interprete appassionata della musica contemporanea e ha commissionato molte opere a compositori come John Zorn, Kaija Saariaho e Vijay Iyer. Ha inoltre collaborato con artisti di diverse discipline, come il coreografo John Heginbotham, il poeta Claudia Rankine e il regista di teatro Peter Sellars.

Inoltre, la violinista impegnata nella promozione dell’educazione musicale e ha fondato la no-profit arco collaborativo, che si dedica all’educazione musicale, alla creazione di nuovi lavori e alla collaborazione tra artisti di diverse discipline.

Curiosità sulla sua carriera

Koh ha eseguito una serie di concerti intitolati “Bach and Beyond”, in cui ha esplorato la musica di Bach e la sua influenza sulla musica contemporanea.

Non dimentichiamo infine che ha anche collaborato con diversi compositori per creare nuovi lavori per il violino. Si pensi, a John Zorn, a Kaija Saariaho e persino a Philip Glass. Nel 2014 ha collaborato con l’artista di graffiti Jesse Krimes per creare un’opera d’arte multimediale