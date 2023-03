Back to school 2023, quando inizia? Chi partecipa? Chi conduce?

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della seconda stagione di Back to School. Dopo il successo della prima edizione infatti il reality tornerà presto ad appassionare i telespettatori con tanti nuovi protagonisti e soprattutto tante novità. Ma vediamo nello specifico quando avrà inizio, chi saranno i partecipanti e soprattutto chi sarà impegnato nella conduzione del reality show.

Presto in Tv la seconda edizione di Back to School

Manca ormai sempre meno al prossimo 5 aprile 2023, giorno in cui su Italia 1 in prima serata avrà inizio la seconda stagione di Back to School che andrà in onda fino al 3 maggio 2023. Stiamo nello specifico parlando del celebre reality show al quale sono soliti partecipare diversi VIP ripetenti. Proprio tali concorrenti che scelgono di partecipare al reality si impegnano a tornare dietro i banchi di scuola. E dopo essere stati preparati per bene nelle varie materie da bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni chiamati “Maestrini” ecco che verranno sottoposti all’esame di Quinta Elementare. Proprio durante l’esame verranno interrogati da una commissione d’esame.

Chi sono i VIP ripetenti

A condurre sarà la bravissima Federica Panicucci che sarà affiancata dal celebre comico Gianluca Fubelli, ovvero Scintilla, nel ruolo di capoclasse. E proprio questa rappresenta la novità di questa seconda edizione del reality. Durante la prima edizione infatti a condurre è stato Nicola Savino. Ma chi saranno invece i VIP che torneranno dietro i banchi di scuola? Tra questi vi sono anche molti concorrenti provenienti da altri celebri reality show. E nello specifico tra i partecipanti è possibile ad esempio menzionare Walter Zenga, Natasha Stefanenko ex concorrente di Pechino Express, Aldo Montano ex concorrente GF Vip, Gigi e Ross ovvero il duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra. E’ possibile poi fare i nomi di Carmen Di Pietro ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Ivan Cattaneo, Awed anche lui ex naufrago dell’Isola dei Famosi. E ancora Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli entrambi provenienti dal GF Vip, il cantante Riky diventato noto grazie ad Amici. I Vip in questione riusciranno a dimostrare la loro preparazione e superare l’esame? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.