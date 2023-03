GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 41: Pane, amore e… Ipocrisia

Ragazzi anche la quarantesima puntata l’abbiamo vista, dai manca poco e il supplizio è finito. Con la nuova linea data dai piani alti di Mediaset siamo passati da “Arancia meccanica” a “Tutti insieme appassionatamente”. Non esiste la via di mezzo, ora solo clip di peace and love. Ho faticato da matti a stare sveglia ieri sera, perché 3 ore di programma incentrate su Antonella e Oriana non me le meritavo. Compivano gli anni entrambe, una lunedì e l’altra martedì e quindi si è parlato praticamente solo di loro. Ammetto che la clip su Antonella vedova afflitta mi ha fatto molto ridere. Penso sia stata la prima clip in 6 mesi in cui la Fiordelisi non mi ha dato sui nervi. Tavassi quando la imitava nel confessionale è stato pazzesco e anche quando imitava Brad, il marito di Giaele, mi ha fatto troppo ridere! Se Tavassi fosse sempre così lo amerei. Insomma per festeggiare Oriana e Antonella hanno mostrato un video messaggio di Donnamaria dove diceva che la lovva moltissimo, e poi è tornato papà Stefano. Sì proprio lui, il divulgatore di denunce, colui che tra una ti voglio bene e un sono orgoglioso di te, ci piazza sempre un “fai un po’ di attività fisica”, perché vuoi non dirle che è ingrassata? E per Oriana mi direte voi? Ma vi rispondo subito amici, per la venezuelana c’è stata una bella lettera della madre e un biglietto del padre che l’ha davvero emozionata. Poi magicamente lei e Daniele si sono riavvicinati e ora si riamano. I poteri della diretta. Poco prima delle nomination hanno regalato una bella clip agli Incorvassi che sicuramente sono la coppia più normale lì dentro. Io li trovo freddini ma magari una volta usciti saranno quelli che dureranno di più. Certo è che Tavassi ha un rapporto con la sua ex (non si parla di Diana Del Bufalo) che a me metterebbe un po’ in allarme. Vive con lei, ha comprato un appartamento due piani sopra di lei ma non ci si è mai trasferito e cosa più tosta ha detto “lei è la mia vita”. Ora, io sono favorevole all’amicizia tra ex, ma a me si rizzerebbero i capelli in testa se il tipo che frequento dicesse che la sua ex è la sua vita.

Nikita è isolata dagli altri o si isola da sola? Mah, io sinceramente penso che ci sia un po’ di entrambe le cose. Gli altri abbiamo visto più volte che non la sopportano, la prendono in giro continuamente, e non la coinvolgono e ci sta che anche lei non abbia voglia di stare con loro. Devo dire che Oriana ieri sera pensando di far fare una figuraccia a Nikita ha tirato fuori la storia delle foto del suo compleanno. La Marzoli sosteneva che era Nikita a non volerle fare, ma per fortuna c’è Giaele, che non riesce a stare zitta, che in un video dice a Micol che l’unica che manca nelle foto è Nikita perché Oriana non la voleva. Brava Sonia a tirarlo fuori e a portare per una volta la realtà dei fatti.

Eliminato Andrea che però aveva il biglietto di ritorno ed è rientrato in casa.

In nomination che è per il finalista ci sono: Nikita, Antonella, Onestini, Micol, Milena, Daniele e Giaele. Io penso che vincerà Antonella perché i Donnalisi nei televoti grazie anche ai bot, non li batte nessuno.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

