You 5 si farà? Quando esce la quinta stagione? Rivedremo ancora Joe Goldberg?

Su Netflix è appena uscita tutta la quarta stagione e i maratoneti più accaniti hanno già terminato i 10 episodi, questi stessi fan si chiedono dunque se ci sarà mai una quinta stagione. Cosa possiamo dirvi? Ecco quello che sappiamo su You 5!

You 5- si farà?

Netflix non si è ancora pronunciata su un eventuale rinnovo o cancellazione della serie tv con Penn Badgley nei panni dello psicopatico serial killer Joe Golberg. Per ben quattro stagioni il suo personaggio, le sue ossessioni verso le donne e i suoi istinti omicidi, hanno incuriosito il pubblico, che seppur esso sia un personaggio cattivo, ha fatto il tifo per la riuscita dei suoi piani.

Nella quarta stagione abbiamo assistito ad un cambiamento delle dinamiche. Joe si era trasferito a Londra nel tentativo di lasciarsi indietro i suoi demoni, per ritrovarsi ad essere vittima piuttosto che assassino. Anche in questo capitolo si è innamorato, la (s)fortunata è Kate, con la quale lo vediamo diventare un personaggio di spicco. Il finale di stagione però, lascia aperta la possibilità di una quinta parte.

Cosa potrebbe succedere?

In You 5 potremmo vedere il ritorno di Joe nella sua New York. Ora che la sua fedina penale è stata ripulita grazie ai soldi della famiglia di Kate, Joe metterà finalmente fine alla sua “carriera” o i demoni del passato lo riporteranno alla sua vera natura? Con Kate sarà vero amore?

A proposito della trama della quinta stagione, si è espressa la stessa showrunner Sera Gamble che ha affermato:

“Abbiamo un’idea per la quinta stagione di cui siamo entusiasti. Non abbiamo intenzione di accelerare le cose. Quando avremo finito, avremo finito. Fin dalle prime conversazioni con Penn, è stato chiaro che l’idea non era quella di sfornare episodi per sempre. La nostra serie si inserisce in quella tradizione di serie con un protagonista singolo che fa cose sempre più cattive. La cosa bella è che quando il suo arco narrativo è completo, lo è anche la serie”.

Con queste parole, si potrebbe anche presagire che la quinta stagione sarà l’ultima, ma per adesso nulla è dato per scontato.

Chi potremmo rivedere in YOU 5?

Sicuramente Penn Badgley (Joe) e Charlotte Ritchie (Kate) saranno presenti; molti dei personaggi conosciuti a Londra potrebbero invece essere assenti dal momento che le loro storie sono state concluse. Non è invece da escludere un ritorno di Jenna Ortega, nei panni di Ellie Alves, ma la sua presenza dipenderà dagli impegni dell’attrice, protagonista di Mercoledì.

Per quanto riguarda invece una data di uscita, è probabile che rivedremo i nostri amati personaggi verso la fine del 2024.