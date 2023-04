Chi è Desideria Rayner, moglie di Luigi Lo Cascio? I due hanno figli?

Luigi Lo Cascio è un famoso attore e regista italiano sia di cinema sia di teatro. Ma chi è la moglie Desideria Rayner? Cosa sappiamo di lei? La coppia ha dei figli oppure no? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chi è Desideria Rayner, moglie di Luigi Lo Cascio

Luigi Lo Cascio è un attore molto bravo e popolare tanto da essere candidato al David di Donatello 2023 per il film “Il signore delle formiche” diretto da Gianni Amelio. Molti i successi legati alla sua vita professionale ma cosa sappiamo invece del suo privato? A tale domanda è possibile rispondere affermando che l’attore è sposato con una donna di nome Desideria Rayner. Ma chi è e cosa fa nella vita? Desideria è nata a Roma nel 1971. Lavora nel mondo del cinema come montatrice e si è laureata in filosofia all’Università la Sapienza di Roma. In seguito alla laurea ha lavorato con la rivista l’Espresso ma anche con il programma radio Golem e con il programma televisivo Blob. Il lavoro come montatrice ha avuto inizio invece nel 2001, anno in cui ha preso parte a set di fiction e documentari. Ma non solo, ha anche lavorato sul set di altri celebri film. Tra questi ad esempio ‘Salvo’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, “L’orchestra di piazza Vittorio” di Agostino Ferrente, “N-Capace” di Eleonora Danco e “Ricordi?” di Valerio Mieli. Proprio grazie a tale lavoro la Rayner è riuscita ad ottenere delle candidature ai Nastri D’Argento e ai Ciak D’Oro. Sempre parlando della sua carriera è anche possibile dire che Desideria Rayner ha collaborato alla sceneggiatura del film intitolato ‘La città ideale’ diretto proprio dal marito Luigi Lo Cascio.

L’amore tra Desideria Rayner e il noto attore

Cosa sappiamo della vita privata della montatrice cinematografica? Desideria Rayner, come già anticipato, dal 2006 è sposata con l’attore Luigi Lo Cascio. Un grande amore che dura da molti anni e dal quale sono nati due figli ovvero Tommaso Isidoro e Arturo Tito. La coppia è stata sempre molto riservata ma vi è stata una particolare occasione nella quale l’attore si è espresso sulla moglie affermando di essersi reso conto fin da subito che lei sarebbe diventata per lui una persona molto importante. “Purtroppo, poi, ho dovuto convincerla che anch’io lo sarei diventato per lei”, ha poi aggiunto Lo Cascio. Ciò che unisce la coppia è un amore sincero e soprattutto fatto di rispetto reciproco.