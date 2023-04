GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 45 – EPISODIO FINALE: È stata dura ma è finita!

Sono commossa perché finalmente questa edizione monstre del GF Vip è finita! Io sono arrivata allo stremo, questa edizione è stata veramente tossica. È partita malissimo con il caso Bellavia e non è di certo migliorata. Per 5 mesi i vipponi hanno detto e fatto di tutto, indisturbati al grido del “abbasso il politicamente corretto”. Peccato che siamo andati così oltre da fare intervenire Pier Silvio Berlusconi che ha tirato il freno a mano. Così il gf del tutto è concesso è diventato il gf di tele Vaticano. Sono passati da un estremo all’altro. Voglio vedere cosa si inventano per la prossima edizione. Entrando nel vivo della finale, beh ha vinto la mia preferita per cui non posso che esserne contenta. Diciamo che più che altro ho goduto perché gli spartani erano convinti che la Pelizon non avrebbe vinto, fino all’ultimo giorno, Tavassi parlando col suo gruppo diceva che Nikita sicuro non avrebbe vinto.. e invece… Ovviamente i complottisti che ci sono ogni anno, perché quando non vince quello che piace a loro c’è sempre un complotto all’orizzonte?, dicono che la Pelizon ha vinto grazie all’aiuto del fandom dei Donnalisi. Beh e dove sta la cosa sconvolgente? Giaele e Micol andarono in finale grazie all’unione dei fandom spartani perché da sole facevano l’1% dei voti… Oriana è arrivata a quelle percentuali non solo grazie agli Oriele. Nikita è l’unica ad avere un fandom forte e grande da concorrente singola. Gli altri fandom grandi sono di coppia. Io credo che Nikita abbia vinto perché nei televoti flash conta il voto del telespettatore generalista. Mentre nei televoti settimanali i fandom fanno il bello e il cattivo tempo, nel flash conta di più il singolo. Al telespettatore generalista Nikita è piaciuta, perché non è mai caduta nel trash e anche quando è stata spesso attaccata non ha mai risposto in maniera esagerata. Se anche lo avesse fatto per strategia, ha usato una strategia intelligente non eccedendo mai. Alla fine se guardiamo i vincitori, a parte Zorzi che aveva un bel caratterino, hanno sempre vinto le persone più educate e mai eccessive. Seconda è arrivata Oriana, che è stata sicuramente una grande protagonista e che è stata l’opposto di Nikita, infatti i social che amano il trash, tifavano per lei. Terzo Alberto De Pisis che con ironia chiamerei il miracolato dell’edizione. Non ha avuto rilevanza nel gf, perché gli autori non gliel’hanno mai data, eppure per una serie di circostanze fortuite è salito sul podio. Quarta Giaele, e finalmente abbiamo visto Brad! Il matrimonio è salvo e la mia vita può continuare ?. Quinto Tavassi, altro protagonista che però ha sbagliato strategia. Ha cercato sempre di sminuire chi voleva fare fuori e questo la gente lo ha capito e si è beccato solo il quinto posto. Sesta Micol, e ci sta tutto. Alla fine questa è stata l’edizione delle donne e ha vinto una donna!

Ora prima che inizi l’Isola ci vuole davvero una pausa perché gli insulti che mi sono beccata grazie a questo GF, solo perché do la mia opinione, mai nella vita. Amici è un gioco!!! Questi ora nel giro di poco ce li dimenticheremo tutti, perché bisogna arrivare a scannarsi? La gioia più grande è che non leggerò più: “Non sei obbiettiva! Ma ti hanno pagata per dire questo? Una volta eri più simpatica! Non devi dire questo, non devi dire quello. Quell’articolo non lo fai perché è contro la tua preferita vero? Fai articoli che incitano all’odio, ecc…” E non vi ho messo le minacce e le parolacce che mi scrivono in privato. Ridimensionatevi vi prego, perché i vipponi non sanno neanche che esistiamo e spesso, come è accaduto in altre edizioni, qua vi scannate mentre loro si frequentano amabilmente.

Vi aspetto dal 17 aprile con le mie opinioni sull’Isola dei famosi.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti