Back to school 2023, si poteva fare di meglio | Le pillole de La Velenosa

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Back to school, condotta da Federica Panicucci. Sicuramente è un programma per famiglie, a tratti divertente e a tratti noiosetto. Diciamo che non c’è nulla di nuovo, tranne la Panicucci. I vip fanno figure pessime, non sanno le cose più semplici, spesso fingono anche per enfatizzare. La commissione è cattivissima ma poi fa passare tutti nonostante non sappiano nulla. L’unica cosa carina sono i bambini che risultano divertenti, spontanei e i veri protagonisti. Anche nel programma di Canale 5, La TV dei 100 e 1, avevamo visto tanti bambini, ma la differenza è che da Piero Chiambretti i bambini facevano gli adulti e per me non erano ne spontanei e ne protagonisti. In back to school invece i bambini sono bambini, con le loro uscite anche imbarazzanti. Ho amato i loro commenti ai protagonisti che nella prima puntata erano Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. A Cucuzza hanno dato dell’anziano che sente poco e sbagliavano il cognome chiamandolo Cacuzza. La Marini non sapevano chi fosse e una bimba le ha detto che sembrava sua nonna. Di Zenga hanno detto quello che penso anch’io nonostante la mia veneranda età e cioè che è molto antipatico e si crede chissà chi. Insomma sono stati spietati come solo i bambini sanno essere e questo mi è piaciuto. Quello che mi ha invece annoiato è che era tutto un dejà vu. Tra i vip chi mi è piaciuto meno è stato Pierpaolo Pretelli, che in molti hanno trovato simpatico, ma che io ho trovato forzatamente insopportabile. Voleva fare il divertente ma ha solo esagerato . Non ha avuto rispetto per il ruolo dei bambini e li ha messi in imbarazzo più volte. Ok è uno show televisivo, però che ce posso fa? Non mi è piaciuto per niente. I vip di questa puntata sono stati tutti promossi tranne Soleil che dovrà tornare a ripetere l’esame di quinta elementare. Ecco come ha spiegato la commissione la sua decisione:

“La commissione è piacevolmente sorpresa dalla lucidità di spirito della candidata, dalla sua freschezza di esposizione e dalla sua capacità di valutazione. Tali qualità però cozzano troppo con il freddo di preparazione”.

E quindi è stata rimandata. Programma come ho detto per famiglie che però anche negli ascolti non ha spiccato visto che ha ottenuto solo poco più del 7% di share. Servirebbe qualcosa di nuovo, perché il potenziale c’è.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti