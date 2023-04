Quattro matrimoni, dove si trova la villa? Cosa si vince nel programma?

Quattro Matrimoni è il titolo di un programma televisivo di grande successo in onda su Sky e replicato su TV8. Ma in cosa consiste il programma? Dove si trova la villa e soprattutto cosa si vince? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cosa sapere sul programma televisivo Quattro Matrimoni

Molti sono i telespettatori che con molto entusiasmo e con passione sono soliti seguire “Quattro Matrimoni”. Questo è il titolo di un noto programma televisivo condotto da Costantino della Gherardesca che consiste in una vera e propria sfida tra le spose. Le protagoniste di ogni episodio sono quattro spose che si sfidano tra di loro durante quello che viene considerato sicuramente uno dei giorni più importanti della loro vita. La sfida consiste nel valutare diversi elementi che riguardano il matrimonio. E quindi l’abito della sposa, il cibo, la location e l’evento in generale. Le quattro spose, a turno, sono invitate al matrimonio delle altre concorrenti e al termine dell’evento sono invitate ad esprimere un voto da 0 a 10 in riferimento a quelle che sono le categorie menzionate in precedenza.

A svolgere un ruolo molto importante è proprio il conduttore Costantino della Gherardesca al quale non solo è affidato il compito di ascoltare il commento delle altre spose presenti all’evento ma molto spesso si diverte anche a commentare in prima persona gli eventi con molta ironia. Il conduttore osserva le immagini del matrimonio e ascolta i commenti delle spose tramite uno schermo posizionato davanti ad un comodo divano sul quale è seduto.

Cosa si vince partecipando a Quattro Matrimoni

Ma la domanda che molti si staranno sicuramente ponendo è “Cosa si vince?“. Prima di arrivare a decretare il vincitore le quattro spose, al termine di tutti i matrimoni, sono solite riunirsi insieme al conduttore per commentare gli eventi, esprimere pubblicamente i voti e rispondere anche alle critiche ricevute. Al conduttore è poi affidato il compito di assegnare dei punti bonus che potranno confermare la classifica finale oppure addirittura arrivare al punto di stravolgerla. Alla fine il marito della sposa vincitrice scenderà da una bellissima limousine con vetri oscurati. Cosa vince la coppia vincitrice? Una bellissima crociera di sette giorni a bordo della nave MSC Crociere.

La villa scelta per il programma

Ma, da dove Costantino della Gherardesca osserva i matrimoni, ascolta i commenti delle spose e a sua volta commenta il tutto? La Villa scelta è Villa Tarlarini di Lavena Mombello. Una bellissima oltre che storica dimora in grado di garantire una meravigliosa vista sul lago Maggiore.