GF Vip è addio? Da settembre dovrebbe ripartire il Grande Fratello classico: ecco come partecipare

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip vinta da Nikita Pelizon. Ma nonostante ciò sono molti i telespettatori che hanno iniziato a porsi delle domande sulla prossima edizione. A tal proposito è possibile dire che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni non ci sarà più l’edizione VIP del reality show ma si tornerà al Grande Fratello Nip. Ma vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Le indiscrezioni e le novità sulla nuova edizione del Grande Fratello

Lo scorso 3 aprile 2023 è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Nikita Pelizon. E’ stata l’edizione più lunga della storia del GF ma allo stesso tempo anche una delle più contestate tanto da aver costretto l’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ad intervenire in diverse occasioni. Il motivo? Chiedere ai vipponi di moderare i termini e i comportamenti. Date le polemiche in molti si sono chiesti se il GF tornerà in televisione anche il prossimo anno oppure no. Una domanda questa alla quale è possibile rispondere di si, ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni vi saranno importanti novità. Di cosa stiamo parlando? Secondo alcuni rumors ci sarà un ritorno al passato con l’ingresso in casa non di VIP ma di concorrenti non conosciuti dal pubblico e quindi NIP.

Il presunto ritorno su Canale 5 del Grande Fratello NIP

A settembre 2023 a fare ingresso all’interno della casa del Grande Fratello quindi, stando a quanto emerso nelle ultime ore, non saranno concorrenti famosi ma concorrenti NIP. E il motivo di tale scelta sarebbe legato anche ad una questione di budget. Ma questa non sarà l’unica novità. Sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni anche la durata del reality dovrebbe essere diversa rispetto agli ultimi anni. Questa infatti sarà limitata ad un massimo di 3-4 mesi con la riduzione di 1 solo appuntamento settimanale invece di 2.

Ma, da quanto tempo non va in onda il Grande Fratello NIP? A tale domanda è possibile rispondere affermando che l’ultima edizione è stata la sedicesima andata in onda su Canale 5 tra il mese di aprile e il mese di giugno del 2019. A condurre è stata Barbara D’Urso affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Una breve avventura di 64 giorni che si è conclusa con la vittoria di Martina Nasoni. Anche se è opportuno chiarire che non proprio tutti i concorrenti erano sconosciuti al pubblico. Parteciparono infatti a tale edizione Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, Kikò Nalli ovvero l’ex marito di Tina Cipollari, Francesca De André ovvero la nipote di Fabrizio De André e la figlia di Cristiano.

I prossimi concorrenti saranno davvero sconosciuti al grande pubblico oppure anche in questo caso vi saranno, tra i NIP, anche alcuni volti noti? Per scoprirlo non ci rimane che attendere ulteriori indiscrezioni. Al momento l’unica notizia certa sembrerebbe essere la presenza come conduttore del giornalista Alfonso Signorini.