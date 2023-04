Isola dei Famosi 2023, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 1: Ilary la vera protagonista

Finalmente è tornata colei che odia le smancerie, colei che si sca**a dopo 10 minuti di puntata, colei che fa più gaffe di Mike Bongiorno, la Queen del trash Ilary Blasi! Io dopo sei mesi di Signorini che si commuove quando racconta le storie dei vipponi per poi farne carne da macello, mi meritavo una Blasi che palesemente schifa tutti i naufraghi?. Dopo sei mesi di pipponi e sermoni avevo proprio bisogno di Ilary che se ne sbatte di tutto e di tutti. Ho amato come ha iniziato, con una per niente sottile frecciatina all’ex marito: “Molte cose sono cambiate, un uomo che era al mio fianco, non c’è più… Nicola Savino! Ma per uno che se ne va, un altro arriva”. Zan Zan!

Amo la sua insofferenza dopo due minuti ai concorrenti, vi immaginate se avesse presentato lei quest’edizione del GF Vip? Alcuni parenti l’avrebbero fatta arrestare altro che diffide. Vi dirò del cast per ora non ce n’è uno che mi faccia dire, troppo forte lui/lei, mi piace. Zero. Ma anche chissenefrega, uno perché è presto e magari col tempo mi affezionerò a qualcuno, e due perché io guardo l’isola solo per Ilary Blasi. Solo lei poteva dire, dopo le nuove linee dettate dai vertici Mediaset che a lei i normodotati non piacciono anziché i normotipo. Pier Silvio, si scherza eh. I naufraghi sono divisi in tre squadre, le chicas, gli hombres e gli accopiados. Ora non ci resta che aspettare le dinamiche per poter parlare di loro perché francamente a parte due o tre non li conosco. Primo leader, Simone Antolini compagno di Cecchi Paone, primo eliminato tale Jhonatan, modello metà Cileno e metà venezuelano che ha perso contro tale Luca, mister qualcosa. Primi nominati Helena Presetes e Marco Predolin. Io non voto neanche se mi pagano, ma spero resti la brasiliana che visti i precedenti a Pechino Express, ci sfamerà a suon di litigate..

Spero che non si finisca ogni puntata a parlare del fatto che Cristina era una suora. Spero non ci faccia Pipponi ogni settimana perché noi vogliamo leggerezza. Ma che bello sarebbe se si innamorasse perdutamente di tale Luca, e ci regalasse una ship? Sarebbe un colpaccio!

Devo dire che mi manca troppo Nicola Savino. Lui Ilary e Vladimir facevano un trio pazzesco. Purtroppo Papi non ha capito che è opinionista e non conduttore e continua a interrompere la Blasi, si intromette in ogni discorso, mamma che nervi. Nicola sarai sempre nel mio cuore, tu e l’avvocato del diavolo sarete per sempre famosi.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori tweet della prima puntata

“Molte cose sono cambiate, un uomo che era al mio fianco non c’è più… Nicola Savino!” Quanto m’eri mancata Ilary ?#Isola pic.twitter.com/m7H0SgOwHC — Chia © (@Chiara_Bonati) April 17, 2023

LA SCALA COSTATA PIÙ DEL COMPENSO DI VLADI ? #isola pic.twitter.com/Pif44MWLr6 — trashtvstellare (@tvstellare) April 17, 2023