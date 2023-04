Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi è scomparsa: che fine ha fatto?

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite dai telespettatori. Nelle ultime ore però gli stessi telespettatori stanno iniziando a porsi delle domande sull’improvvisa scomparsa di uno degli affetti stabili del programma. Ma, di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Grande assenza nello studio di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, va in onda su Rai 1 con nuove ed entusiasmanti puntate di Oggi è un altro giorno. Stiamo nello specifico parlando di un programma televisivo di genere talk show all’interno del quale puntata dopo puntata vengono ospitati ed intervistati nuovi e diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Al fianco della conduttrice vi sono poi quelli che vengono chiamati gli affetti stabili, e quindi coloro che affiancano la Bortone. E tra questi vi troviamo ad esempio la cantante Gigliola Cinquetti, il coreografo Luca Tommasini, lo stilista Guillermo Mariotto, le cantanti Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi, il nuotatore Massimiliano Rosolino, Romina Carrisi e molti altri.

Negli ultimi giorni però i telespettatori hanno notato che uno di questi ‘affetti stabili’ è improvvisamente scomparso dallo studio di Oggi è un altro giorno. Ma di chi stiamo parlando? La risposta porta il nome di Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. La giovane per molto tempo ha fatto parte del programma ma adesso sembrerebbe essere scomparsa nel nulla. Molti quindi si stanno domandando che fine abbia fatto e perché da diversi giorni non fa più parte del celebre programma di Rai 1.

L’ipotesi dei telespettatori

In realtà non è possibile fornire una risposta chiara alla domanda sopracitata ovvero ‘Perché Romina Carrisi è improvvisamente scomparsa dallo studio di Oggi è un altro giorno?’. Ma sono molti i telespettatori a credere che la giovane potrebbe essere stata fermata dalla produzione dopo le parole espresse alcuni giorni fa sui social. Una specie di provvedimento per quanto affermato. Nello specifico diversi giorni fa Romina Carrisi è intervenuta su Twitter per rispondere al commento di un utente che l’accusava di essere troppo silenziosa in puntata. Parole alle quali la giovane Carrisi ha risposto “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Da quel momento in poi Romina Carrisi non ha avuto più spazio nel programma di Rai 1 ed infatti la sua ultima apparizione risale allo scorso 10 aprile. Cosa sarà successo davvero? Tali parole potrebbero avere infastidito la produzione? Non ci rimane che attendere che qualcuno faccia chiarezza su quanto successo svelando la verità dei fatti.