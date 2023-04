Cristina Scuccia è fidanzata? Cosa è emerso sulla vita privata della ex Suor Cristina?

L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via lo scorso lunedì, 17 aprile, e tra le protagoniste di questa nuova edizione vi troviamo sicuramente Cristina Scuccia ovvero l’ex Suor Cristina. Molte le curiosità sulla giovane donna che ha deciso di abbandonare la vita religiosa. Una di queste riguarda la sua vita sentimentale. Cristina Scuccia è fidanzata oppure no?

Le curiosità su Cristina Scuccia

Cristina Scuccia ha conquistato il pubblico con la sua bellissima voce partecipando, nel 2014, a The Voice of Italy riuscendo anche ad ottenere la vittoria. Da quel momento la sua vita è cambiata. Cristina Scuccia infatti dopo circa 15 anni di vita religiosa ha di recente scelto di lasciare la vita consacrata per pensare alla musica e alla sua carriera. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Cristina Scuccia è fidanzata oppure no? La naufraga nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo, in occasione della presentazione del nuovo singolo intitolato “La felicità è una direzione” ha dichiarato di essere single. Precisando di credere che nella vita vi siano delle tappe.

Cristina nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin ha rivelato di trovarsi in una particolare fase della vita in cui sta ritagliando del tempo per se stessa, per la sua famiglia e gli amici. E ha poi aggiunto che prima o poi l’amore arriverà, se quello giusto. Ma è davvero così? In realtà stando a quanto emerso da alcuni rumors l’ex Suor Cristina sarebbe fidanzata.

La rivelazione di una compaesana sull’ex Suor Cristina

Nonostante Cristina Scuccia abbia quindi voluto precisare, prima di partire per l‘Isola dei Famosi, di non essere sentimentalmente impegnata ecco che vi è stato chi ha voluto esprimere il suo parere rivelando che la verità è un’altra. Nello specifico una compaesana della Scuccia avrebbe rivelato “Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. Una segnalazione questa arrivata alla celebre esperta di gossip Deianira Marzano che non ha potuto fare altro che condividere la notizia con i suoi followers e con il mondo del web.

Alla segnalazione diffusa dalla Marzano si è poi aggiunta quella di un altro esperto di gossip ovvero Amedeo Venza che ha rivelato di sapere che la Scuccia ha lasciato in sospeso una relazione, sottolineando poi “pare sia un uomo che ha svestito i panni di frate francescano”. Ilary Blasi deciderà di affrontare l’argomento con la naufraga nel corso della nuova puntata oppure no? La Scuccia avrà modo di replicare a tali indiscrezioni sulla sua vita privata? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.