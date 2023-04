Isola dei Famosi 2023, il commento de La Velenosa – EPISODIO 2: I naufraghi già si scannano

Altro che cast moscio come avevo detto, questi si stanno già scannando ed è passata solo una settimana . Questi a breve si menano e io adoro tutto ciò! Ovviamente i primi a regalarci una lite trash sono stati due veterani del reality Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Loro sanno perfettamente cosa fare per creare dinamiche e così è stato. Tra una “pescivendola” e un “lui ha un problema con le donne” è partito il dissing. Naturalmente si è andati oltre perché questi personaggi non sanno mai quando fermarsi e si è parlato anche di cose successe prima che il programma iniziasse. La Caldonazzo ha svelato che Paone ha inveito contro un’autrice e contro una cameriera in hotel, mentre il giornalista ha detto che l’ex gieffina ha parlato male di Valeria Marini, Carmen Russo e i parenti di Troisi. Ora, io trovo pessimi entrambi, ma per questo sono pagati no? Ma la cosa che cattura di più la mia attenzione è la tensione che si percepisce in studio tra Papi e Ilary. Lei non lo tollera proprio. Quando lui le ha rubato la busta dove c’era scritto l’eliminato io pensavo che lo avrebbe preso a pizze. Papi è un conduttore e non riesce a fare un passo indietro e fare l’opinionista, lui rimane un conduttore, e infatti parla sopra Ilary, è invadente e non sta zitto un attimo. Per ora è bocciato. Cristina non ho ancora capito se mi piace o meno. Nel senso che la trovo vera nelle sue reazioni e in quello che dice, però caspiterina sapeva dove andava. Ma chi le ha consigliato di andare in questo reality? Lei si vede che soffre le liti e l’isola è praticamente questo, liti e solo liti… La vedo come un agnellino in mezzo ai lupi, anche se, senza alzare la voce sa difendersi. Ieri però mi è apparso di capire che si sia pentita della scelta fatta. Staremo a vedere. Nonostante avessi dei grandi pregiudizi mi piacciono anche Noise e Mazzoli. Simpatici, non esagerati come pensavo, e per niente litigiosi. Mi sembrano anche molto razionali, sanno dove sono e sanno che la finzione è all’ordine del giorno. Per ora sono promossi.

Eliminato ieri, che poi è andato sull’altra isola, Marco Predolin, e la cosa non mi ha stupito. In nomination ci sono la coppia Paone e Simone, la Caldonazzo e Fiore Argento. Tre concorrenti tosti che creano dinamiche, peccato perderne uno dei tre. La prossima puntata sarà martedì 2 maggio e arriverà sull’isola come guest star, Asia Argento! Un’altra con un caratterino niente male. Ne vedremo delle belle.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

Isola dei Famosi 2023, i migliori tweet della seconda puntata

Alvin che odia Ilary Blasi che odia Enrico Papi: le vere dinamiche di quest’anno sono loro vi prego si percepisce tutto l’odio #Isola pic.twitter.com/fCDdSWyAZW — trashbiccis (@trashbiccis) April 24, 2023

Lei lo polverizzerà noi siamo pronti pic.twitter.com/sOHYfnD9VA — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 24, 2023