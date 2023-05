Chi è e cosa fa nella vita Edwin Fenech, unico figlio di Edwige Fenech? L’iconica attrice è stata una ragazza madre single

Edwige Fenech è un’ attrice ma anche conduttrice e produttrice televisiva molto nota al pubblico. Ma, chi è invece il figlio e cosa sappiamo di lui? Qui di seguito sarà possibile trovare alcune informazioni.

Il grande successo di Edwige Fenech

Edwige Fenech è nata ad Annaba, città costiera del nord-est dell’Algeria, il 24 dicembre del 1948 da padre maltese e madre italiana e di preciso originaria di Acate, in provincia di Ragusa. In seguito al divorzio dei genitori si è trasferita insieme alla madre a Nizza dove ha frequentato il liceo, studiato danza e medicina. Un giorno durante una passeggiata è stata notata per strada e scelta per prendere parte al film Toutes folles de lui di Norbert Carbonnaux. La sua è stata una carriera ricca di successi. Infatti sono stati oltre 70 i film da attrice a cui ha preso parte, molti di questi appartenenti alla commedia sexy. Mentre invece 30 sono stati i film a cui ha preso parte non da attrice ma da produttrice. Ha poi avuto una splendida carriera da modella. Ma nonostante ciò si è trovata anche a dover attraversare alcuni duri momenti a causa della pesante gelosia del primo marito e le molestie sessuali subite nel corso del tempo.

La nascita del figlio

Cosa sappiamo della sua vita privata? L’attrice si è sposata per la prima volta quando era solamente una ragazzina di 17 anni mentre il marito ne aveva 26. Il matrimonio è durato solamente 14 mesi, e questo perché il marito dopo le nozze si è rivelato molto geloso oltre al fatto che aveva un’amante. Scoperta questa che ha portato Edwige Fenech a prendere la decisione di tornare a casa dai genitori. All’età di 22 anni è diventata mamma per la prima volta. Infatti nel 1971 è nato Edwin Fenech, unico figlio dell’attrice. “Ero incinta, volevo quel bambino, ma rispetto il pensiero del prossimo e non avrei mai obbligato suo padre a fare il padre”, queste le parole espresse dall’attrice nel corso di una recente intervista. Chi sia il padre del suo unico figlio non sembrerebbe essere chiaro in quanto l’attrice ha scelto di non rivelarne l’identità. Anche se in passato aveva attribuito la paternità a Fabio Testi, l’attore con il quale ha avuto una relazione sentimentale durata tre anni.

Chi è Edwin Fenech

Ma chi è Edwin Fenech? Cosa sappiamo del figlio della celebre attrice? Come affermato poc’anzi è nato il 19 giugno del 1971 e oggi è un dirigente d’azienda molto affermato. La sua carriera ha avuto inizio presso la Ferrari dove a soli 28 anni è riuscito a dimostrare le sue grandi capacità e competenze tanto da diventare molto presto il presidente e l’amministratore delegato dell’azienda. In un primo momento ha lavorato come direttore delle vendite in Europa mentre successivamente è poi diventato il direttore marketing in Francia. Oggi è il direttore generale per l’Asia e la regione del Pacifico. Molto importante è inoltre precisare che insieme alla madre ha fondato la società di produzione televisiva Immagine e Cinema.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Edwin Fenech è sposato con una donna di nome Camille a proposito della quale sono poche le informazioni presenti sul web. I due sono genitori di una bambina di nome Asia.