Vite al limite, che fine hanno fatto le sorelle al limite Tammy ed Amy? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Tammy ed Amy Slaton sono due sorelle che hanno deciso di partecipare al programma di Real Time intitolato “Sorelle al limite”, spin-off di ‘Vite al limite’, per cercare di ridurre il proprio peso. Ma, che fine hanno fatto? Cosa si sa oggi delle due donne? Qui di seguito proveremo a fornirvi qualche informazione.

La storia di Tammy ed Amy Slaton, protagoniste dello spin-off “Sorelle al limite”

Conosciute dai telespettatori come “le sorelle al limite” ecco che Tammy ed Amy sono nello specifico due sorelle che nel tentativo di cambiare la loro vita hanno deciso di chiedere aiuto al famosissimo dottor Nowzaradan. Quando hanno preso tale decisione il loro peso era di circa 400 chili per ognuna di loro e il motivo della loro obesità patologica era legato ad una brutta infanzia. Le due donne hanno infatti raccontato al medico di avere avuto una difficile infanzia e di aver sfogato sul cibo tutto il loro dolore e le frustrazioni. Purtroppo anche in età adulta hanno continuato ad avere uno stile di vita poco sano, e proprio questo è stato il motivo che ha portato le due donne ad accumulare molto peso fino al punto di rischiare la loro vita.

Il pubblico si è molto affezionato alle due sorelle e ha imparato a conoscere i loro caratteri. Tra le due Amy è quella considerata più malleabile ed affettuosa. Colei che si prende cura della sorella e che fa il possibile per aiutare tutte le persone che ama. Proprio Amy ha infatti accolto in casa sua la sorella anche dopo il matrimonio. La convivenza però non sempre va bene e la colpa spesso sembrerebbe essere di Tammy che non riesce a cambiare il suo stile di vita e quindi non riesce a perdere peso. Per ben due volte la donna è infatti finita in ospedale arrivando al punto di rischiare la vita. E in entrambi i casi i medici per fortuna sono riusciti a salvarla. Ma nonostante ciò non sembrerebbe essere riuscita ancora a dare una vera e propria svolta alla sua vita.

Quanto pesavano e quanto pesano oggi le due ‘sorelle al limite’

Le sorelle Slaton sono state, come molti già sapranno, le protagoniste dello spin-off di Vite al Limite intitolato ‘Sorelle al limite’. Come affermato in precedenza quando le due sorelle hanno deciso di partecipare al programma ed affrontare questa nuova sfida pesavano talmente tanto da non riuscire più a condurre una vita normale. Entrambe pesavano all’inizio circa 400 chili ma dopo mesi molto difficili sono riuscite a notare qualche cambiamento. Nello specifico proprio Amy è riuscita a perdere ben 150 kg e questo cambiamento le ha anche permesso di riuscire a rimanere incinta per ben due volte. Anche la sorella Tammy è riuscita a perdere del peso, ma non quello necessario per essere sottoposta all’operazione di bypass gastrico grazie al quale potrebbe perdere peso più velocemente e dare una vera svolta alla sua vita, proprio come fatto dalla sorella.