Casa a prima vista, come partecipare al programma e come funziona il format? Chi sono gli agenti immobiliari?

Casa a prima vista, è questo il titolo di una nuova trasmissione televisiva in onda su Real Time che sta tanto piacendo ai telespettatori. Ma esattamente, come funziona il format? E come partecipare al programma in questione? Qui di seguito sarà possibile trovare tante preziose informazioni.

Casa a prima vista, tutte le informazioni sul format in onda su Real Time

Basato sul format francese Chasseur D’Appart ecco che Casa a prima vista altro non è che la versione italiana della trasmissione in questione realizzata nello specifico da Blu Yazmine per Warner Bros Discovery. Ma, come funziona il format? Alla domanda in questione è possibile rispondere affermando che sono tre i protagonisti della trasmissione. E di preciso stiamo parlando di tre professionisti del settore immobiliare tutti caratterizzati da una diversa personalità e che puntata dopo puntata sono soliti sfidarsi con l’unico obiettivo di riuscire a trovare la perfetta casa per un acquirente. E soddisfare quindi le sue richieste.

Nello specifico nel corso delle puntate i tre professionisti in questione si impegnano nel raccogliere tutte le indicazioni fornite dai clienti, anche quelli più esigenti, in modo tale da poter trovare loro una casa che abbia tutte le caratteristiche che desiderano. E quindi, in questo modo, riuscire a vincere la sfida contro gli altri colleghi.

Cosa prevede il format

Lo schema legato ad ogni episodio è sempre lo stesso. La puntata inizia infatti con le parole del cliente che è solito illustrare tutte le caratteristiche che cerca nella casa ideale da acquistare. In seguito poi i tre agenti, dopo avere esaminato le diverse opzioni, si mettono alla ricerca della casa che sia in possesso di tutte le caratteristiche precedentemente elencate dal cliente. E dopo averla trovata procedono sottoponendo al cliente quella che secondo loro è la casa giusta. Al cliente quindi ogni agente immobiliare propone un diverso immobile accompagnandolo anche nella visita dell’immobile in questione mentre gli altri colleghi commentano le immagini dal van del programma. E solo dopo aver visto i tre immobili ecco che il candidato acquirente sarà chiamato ad esprimere il suo parere evidenziando quella che secondo lui è da considerare la proposta migliore.

Gli agenti di Casa a prima vista sono sei e nello specifico tre sono gli agenti di Milano e tre sono gli agenti di Roma. Nel primo caso stiamo parlando di Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Nel secondo caso invece stiamo facendo riferimento a Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu.

Come partecipare al programma

Come partecipare a Casa a prima vista? Chi si trova alla ricerca di un immobile e desidera farlo usufruendo dell’aiuto di veri esperti del settore non dovrà fare altro che collegarsi al sito ufficiale Blu Yazmine e accedere alla sezione casting.