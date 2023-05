GF Vip, le giacche della discordia: le OMG contro Nikita | Le pillole de La Velenosa

Dai che forse quelli del GF Vip ci regalano qualche altra perla. Ci vuole poco eh, e stavolta ad accendere la miccia è stata Nikita Pelizon. La vincitrice del GF Vip durante una diretta Instagram ha mostrato ai suoi follower le giacche che crea e vende da prima di partecipare al reality di Canale 5. Nikita parte da una giacca in jeans semplice e si sbizzarrisce con scritte, disegni, colori, ricami ecc.. mentre mostrava una di queste giacche ha detto:

“Sono artigianali, richiedono una grossa lavorazione perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini… No scherzo, scherzo…”

La frecciatina è stata captata da tutti infatti sui social se ne è iniziato a parlare subito. Le OMG, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, compagne di reality di Nikita, sono uscite due giorni fa con la loro capsule per miabag, di giacche personalizzate. Quando la Pelizon ha parlato di cuori e brillantini ovviamente si riferiva a quelle. Questa stoccata non è sfuggita neanche a due delle OMG che prontamente hanno risposto. Micol ha postato il video in cui Nikita lancia la frecciatina e subito dopo una chat in cui la Triestina si complimentava per la giacca, mostrando così l’incoerenza della Pelizon. Giaele invece ha fatto una storia Instagram in cui si vedono le ragazze decidere come personalizzare le giacche con scritto: “C’è chi rosica e chi invece si dà da fare”.

A sua volta Nikita sommersa dalle critiche ha fatto un tweet in cui ha ribadito che scherzava. Inoltre ha postato uno screen con alcune delle cattiverie che le sono state rivolte mentre era nella casa con questa didascalia:

“Proprio oggi mi sono imbattuta in questa immagine. Rinfreschiamoci le idee capendo chi scherza veramente”.

Cosa volete che vi dica? Io godo per questi scontri social per cui speriamo ce ne siano altri. Penso che Nikita sapesse benissimo che facendo quella battuta avrebbe scatenato il putiferio perché nonostante il GF Vip sia finito da un po’, i fandom sono ancora molto attivi e non perdono nulla. Quindi una provocazione c’è sicuramente stata, ma a me ripeto va benissimo così! La Pelizon non ha fatto un figurone in questo caso, soprattutto visto il messaggio che aveva mandato a Micol. Ma come, prima ti congratuli e poi fai capire che quelle giacche non sono nulla di che? Aspettando la prossima puntata vi saluto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti