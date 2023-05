Chi è Manuela Lamanna, moglie di Toni Servillo? Chi sono i figli Tommaso ed Eduardo?

Uno degli attori italiani più amati dal grande pubblico è Toni Servillo considerato anche uno dei migliori attori del secolo. Ma cosa sappiamo della moglie Manuela Lamanna e dei figli Tommaso ed Eduardo? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande e a fornire qualche informazione sulla celebre famiglia.

Chi è Manuela Lamanna, moglie dell’attore Toni Servillo

Numerosi i successi e i riconoscimenti ottenuti da Toni Servillo nel corso della sua carriera. E di preciso tra questi è possibile menzionare quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento e due Globi d’Oro. Ma oltre ad aver collezionato successi nella sfera professionale ecco che Toni Servillo può vantare anche di importanti riconoscimenti nel privato. L’attore infatti è da tempo sposato con la collega Manuela Lamanna e nonostante la professione svolta da entrambi, che li porta ad essere spesso al centro dell’attenzione, ecco che i diretti interessati hanno sempre provato a tenere lontano dai riflettori il loro rapporto. E la testimonianza della loro riservatezza è data anche dall’assenza sui social di entrambi gli artisti che hanno scelto di vivere una normalissima quotidianità lontani dal gossip.

Ma, chi è Manuela Lamanna e cosa sappiamo di lei? In realtà molto poco. Come affermato poc’anzi anche la moglie di Toni Servillo svolge la professione di attrice. I due nel corso degli anni hanno anche avuto modo di lavorare insieme recitando negli stessi film. E di preciso tra questi è possibile menzionare “Il Divo” e “Le conseguenze dell’amore” entrambi diretti da Paolo Sorrentino e con Toni Servillo protagonista. E poi ancora hanno recitato insieme anche nel film intitolato “5 è il numero perfetto” diretto invece da Igor Tuveri. Manuela Lamanna è però molto riservata e compare vicina al marito solamente in occasioni particolarmente importanti come ad esempio i red carpet degli eventi cinematografici considerati più importanti al mondo.

La vita privata dei due attori

Manuela Lamanna e Toni Servillo si sono sposati oltre 30 anni fa e nello specifico nell’ormai lontano 1990. E dal loro amore sono nati due figli. Il primo Eduardo nato esattamente nel 1996 ed il secondo Tommaso nato invece nel 2003. La famiglia vive nella bellissima Caserta ed è solita lasciare la città solamente per impegni di lavoro o per appuntamenti mondani ai quali non poter assolutamente mancare. Nonostante gli impegni che li hanno portati spesso a vivere distanti per diverso tempo ecco che Toni e Manuela non si sono mai persi dando prova del grande amore che li ha sempre uniti.