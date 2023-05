Gialappashow, il Grande Ritorno: perché Carlo è assente?

Il 21 maggio 2023 è finalmente iniziato il tanto atteso programma televisivo Gialappashow, segnando il ritorno in grande stile del celebre trio comico dopo oltre due decenni di assenza dalle scene. La trasmissione è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan che, ancora affezionati ai loro irridenti e originali sketch, aspettavano questo momento da molto tempo.

Il cast del nuovo Gialappashow è composto dai membri storici Giorgio e Marco, affiancati dal Mago Forest nella veste di conduttore, insieme a Paola di Benedetto, Marco Cesena (nel ruolo di Jean Claude), Ubaldo Pantani (cucinare guidando), Antonio Ornano e Brenda Lodigiani. Durante il programma, sono state previste alcune apparizioni speciali del famoso Tony Benji, a ulteriore conferma dell’attenzione verso il pubblico e delle sorprese che gli spettatori potranno aspettarsi.

Tuttavia, un grande assente è stato notato: Carlo, uno dei membri storici della band, non ha fatto parte della nuova edizione del programma della Gialappa’s. La sua assenza ha sollevato numerose domande tra i fan e gli appassionati dello show. Perché Carlo non è presente?

Il motivo dell’assenza di Carlo è stato spiegato dai suoi stessi colleghi Giorgio e Marco durante un’intervista a Radio DeeJay. Con il loro tipico umorismo, i comici hanno dichiarato: “È morto, abbiamo disperso le sue ceneri a Camogli”, lasciando intendere che Carlo non sarebbe più apparso nel programma. Tuttavia, questa affermazione era ovviamente una battuta ironica per scherzare sulla sua mancanza.

“Le cose gliele diciamo e sentiamo che dall’altra parte, a parte voglia di dire scuse del ca…, ma ci risponde a telefono e c’è silenzio” hanno poi spiegato i comici, raccontando un aneddoto su Carlo. “Lui è sempre stato un gran lavoratore e forse per questo si è rotto i cogl.. prima di noi” hanno infine chiosato i due comici.

Sebbene la mancanza di Carlo sia stata una sorpresa per i fan, il nuovo Gialappashow ha dimostrato fin dall’inizio di essere una trasmissione coinvolgente ed esilarante. Ogni componente del cast ha portato il proprio talento e il proprio stile inconfondibile, mantenendo vivo lo spirito che ha reso Gialappa’s Band un punto di riferimento della comicità televisiva italiana.

Per quanto riguarda gli orari di trasmissione, Gialappashow è programmato per la prima serata, offrendo così ai telespettatori la possibilità di godere dello show durante un momento di relax dopo una giornata di lavoro o studio. Questa scelta mira a garantire il massimo coinvolgimento e divertimento per il pubblico, che può contare,