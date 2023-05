Jasmine Carrisi, quel like al freestyle che non farà felice papà Al Bano | “7 tiri e ho il cervello il paranoia”

Si sta tanto parlando nelle ultime ore del Freestyle pubblicato dal rapper Blame il cui profilo Instagram ‘iosonoblame‘ è seguito da circa 5700 utenti. In modo particolare a far discutere è quanto fatto dalla figlia di Al Bano ovvero Jasmine Carrisi. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

iosonoblame, il nuovo freestyle condiviso su Instagram e il gesto di Jasmine Carrisi

Nelle scorse ore il rapper Blame ha condiviso, tramite il suo profilo Instagram ‘iosonoblame‘ , un freestyle molto particolare il cui tema centrale – si direbbe – è la droga.

Inizia con una voce campionata che ripete “La droga è morte, la droga è merda, la droga è fango” prima di passare al racconto di quello che parrebbe un high da weed (quantomeno l’attacco è chiaro: “7 tiri e ho il cervello in paranoia / mostri sotto il lenzuolo tipo il Saturno di Goya”).

Ma ciò che cattura particolarmente l’attenzione è il gesto fatto da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, che ha da sempre mostrato una particolare passione per rap e derivati, ha infatti lasciato un like sotto al post in questione. Nulla di grave insomma, ma questo gesto potrebbe in qualche modo scontrarsi con quanto dichiarato di recente dal padre Al Bano proprio in riferimento alla droga (e di cui abbiamo scritto non più di qualche giorno fa).

Le parole di Al Bano su Romina Power e sul suo consumo di marijuana

Ricordiamo come il noto artista di Cellino San Marco nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi abbia rivelato, per la prima volta, il motivo per il quale è finita la storia d’amore con l’ex moglie Romina Power. Parole che hanno parecchio stupito tutti coloro che negli anni li hanno seguiti con molto affetto sperando, addirittura, in un ritorno di fiamma. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno”. Queste di preciso le parole espresse dall’artista che ha poi aggiunto che la moglie era solita farlo anche prima della scomparsa della figlia Ylenia. “Fumava ed era allegra. Finito l’effetto si intristiva e piangeva” ha poi dichiarato.

Molti adesso si chiedono come l’artista possa reagire al like lasciato dalla figlia Jasmine sotto al post del rapper sopracitato. Potrebbe far finta di nulla oppure no, per scoprirlo non ci rimane che attendere.