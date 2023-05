Justice League, quanti film sono? In che ordine sarebbe giusto vederli?

Justice League è il titolo di un film del 2017 diretto da Zack Snyder. Quest’ultimo però a causa di importanti motivi famigliari ha dovuto abbandonare la regia e al suo posto è intervenuto Joss Whedon che non solo ha terminato le riprese del film ma ha anche gestito la post-produzione. Ma esattamente, cosa sappiamo sulla pellicola? Quanti film sono e in quale ordine andrebbero visti?

Justice League, ecco cosa sapere

Justice League è un film ispirato all’omonimo gruppo di supereroi appartenenti ai fumetti DC Comics. E parlando proprio di tale film è possibile dire che questa è la quinta pellicola del DC Extende Universe interpretata da attori di grande fama internazionale. Tra questi è possibile menzionare Ben Affleck, Ciarán Hinds, Ray Fisher, Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot ed Ezra Miller.

La pellicola in questione, che era stata anticipata da film sui singoli supereroi, in realtà riunisce Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman e un nuovo Superman. Tutti insieme sono chiamati a risolvere una missione ovvero quella di sconfiggere la nuova minaccia Steppenwolf utilizzando tutte le loro forze.

La trama

Di fronte ad una nuova e pericolosa minaccia ecco che il miliardario Bruce Wayne decide di non lottare da solo ma fare squadra con un gruppo di supereroi provenienti da diverse parti del pianeta. Dopo essere entrato in possesso di alcuni filmati con protagonisti alcuni metaumani intenti ad utilizzare delle abilità sovrannaturali ecco che Batman decide di allearsi con la principessa delle amazzoni ovvero Wonder Woman con un unico obiettivo ovvero quello di scovare questi metaumani e reclutarli. Grazie a dei costosi mezzi a disposizione ecco che riesce ad accedere al covo segreto del perito forense di Central City Barry Alen, Flash, che ha una grande capacità quella di essere più veloce della luce. E senza molta fatica riesce a convincerlo a collaborare.

Lo stesso non si può dire per il sovrano di Atlantide. Reclutarlo è stato per Batman piuttosto complicato. Nel reagire alle pretese di quest’ultimo ecco che Arthur Curry conosciuto come Aquaman ha messo in mostra un temperamento impulsivo e autoritario molto simile a quello di Victor Stone, ex atleta rivestito di componenti meccaniche noto con il soprannome Cyborg. A questo punto la squadra è finalmente al completo. Le forze della Justice League sono quindi pronte a difendere il pianeta Terra da violenti minacce.

L’ordine in cui vedere i film

Diversi sono i film tratti dai fumetti DC. Ma non tutti sanno qual è l’ordine esatto in cui vedere tali film. A tal proposito è possibile dire che i film che compongono l’universo cinematografico DC andrebbero visti seguendo tale ordine:

Wonder Woman – Flashback durante la Prima Guerra Mondiale: film del 2017 con protagonista la celebre amazzone interpretata da Gal Gadot e ambientato durante la prima guerra mondiale;

film del 2017 con protagonista la celebre amazzone interpretata da Gal Gadot e ambientato durante la prima guerra mondiale; Wonder Woman 1984 : film del 2021, sequel della guerriera Amazzone, ambientato nel 1984 anno in cui a coinvolgere la principessa Diana sarà un altro conflitto ovvero la Guerra Fredda;

: film del 2021, sequel della guerriera Amazzone, ambientato nel 1984 anno in cui a coinvolgere la principessa Diana sarà un altro conflitto ovvero la Guerra Fredda; Man of Steel: film del 2013 che ha riportato sul grande schermo L’Uomo d’Acciaio;

film del 2013 che ha riportato sul grande schermo L’Uomo d’Acciaio; Batman V Superman: Dawn of Justice: film del 2016 in cui protagonista è Batman che preoccupato per la scomparsa di Superman ma anche per lo scontro con il Generale Zod decide di confrontarsi con l’Uomo d’Acciaio. L’ obiettivo è quello di fermare una presunta minaccia al pianeta.

film del 2016 in cui protagonista è Batman che preoccupato per la scomparsa di Superman ma anche per lo scontro con il Generale Zod decide di confrontarsi con l’Uomo d’Acciaio. L’ obiettivo è quello di fermare una presunta minaccia al pianeta. Suicide Squad: film del 2016 in cui il governo degli Stati Uniti, preoccupato dagli avvenimenti di Dawn of Justice, decide di creare una squadra che possa prevenire eventuali attacchi cattivi;

film del 2016 in cui il governo degli Stati Uniti, preoccupato dagli avvenimenti di Dawn of Justice, decide di creare una squadra che possa prevenire eventuali attacchi cattivi; Birds of Prey: film del 2020 ambientato dopo gli eventi di Suicide Squad all’interno del quale è possibile assistere alla fine della storia d’amore tra Joker e Harley Quinn;

film del 2020 ambientato dopo gli eventi di Suicide Squad all’interno del quale è possibile assistere alla fine della storia d’amore tra Joker e Harley Quinn; Justice League : pellicola del 2017 in cui ad essere riuniti sono Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman e un nuovo Superman con l’obiettivo di sconfiggere Steppenwolf;

: pellicola del 2017 in cui ad essere riuniti sono Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Aquaman e un nuovo Superman con l’obiettivo di sconfiggere Steppenwolf; Aquaman : film del 2018 in cui il futuro Re degli Oceani si trova costretto ad affrontare un nuovo nemico;

: film del 2018 in cui il futuro Re degli Oceani si trova costretto ad affrontare un nuovo nemico; Shazam: film del 2019 che si colloca dopo gli eventi della Justice League ma slegato dagli eroi e dalla storia precedentmeente narrata.